Vijf jaar Max Verstappen in de Formule 1: van jongste debutant ooit tot flapuit die voor controverse zorgt

15 maart 2020

12u10 2 Formule 1 Dag op dag vijf jaar geleden maakte Max Verstappen (22) als jongste F1-piloot ooit zijn debuut op het hoogste toneel in de autosport. Verhaal van de Belgische Nederlander die uitgroeide tot een gelauwerde én veelbesproken F1-coureur. Toptalent, maar niet bij iedereen even geliefd.

Debuutseizoen met ups en downs

15 maart 2015. Melbourne, Australië. Max Verstappen staat voor het eerst aan de van een Formule 1 Grand Prix. Klaar om de autosport de veroveren. 17 jaar en 166 dagen oud is hij. Zoon van ex-F1-piloot Jos en Sophie Kumpen, ooit veelbelovend in het karten.

Zijn eerste race draait uit op een teleurstelling door motorproblemen. In zijn tweede wedstrijd pakt Verstappen - aan de slag bij Toro Rosso - als jongste coureur ooit punten door als zevende te eindigen. Ondanks een seizoen met ups en downs was Verstappen toen al zelfzeker. In Singapore 2015, pas zijn dertiende grand prix in zijn carrière, gaf de teamleiding van Toro Rosso hem de opdracht om teamgenoot Sainz - sneller, want op verse banden - voorbij te laten. Het antwoord van Max was kort: “No.”

Hét moment om in te kaderen in zijn eerste seizoen was zijn inhaalactie tijdens de GP van België tegen Felipe Nasr. De manier waarop Verstappen, die dat seizoen uiteindelijk twaalfde zou eindigen, rijdt, maakt meteen indruk. Hij wordt gelauwerd: Rookie of the Year award, de FIA Action of the Year award en de FIA Personality of the Year award.

Zijn bekroonde inhaalactie tijdens GP van België:

Eerste race voor Red Bull en meteen prijs

Belangrijk moment in zijn carrière. Verstappen neemt op 6 mei 2016 de plaats in van Daniil Kvjat bij grootmacht Red Bull Racing. Wie dacht dat Verstappen onder de indruk zou zijn van de omstandigheden, zat verkeerd. De in Hasselt geboren Nederlander knalde naar de overwinning in de GP van Spanje. Meteen prijs in zijn eerste race voor Red Bull. Mijlpaal. Met zijn 18 jaar en 228 dagen de jongste winnaar ooit van een Formule 1 Grand Prix.

Verstappen profileert zich als iemand die dúrft. Inhaalspecialist. Met zijn indrukwekkende remonte in een uitgeregende GP van Brazilië - met nog 10 rondes te gaan van een 15de naar 3de plaats - als beste voorbeeld. Bij de concurrentie - en al zeker bij Sebastian Vettel, de Duitser en Verstappen zullen nooit goeie vrienden worden - groeit de onvrede over zijn “gevaarlijk gedrag”. Verstappen zoekt de limieten op. En gaat er soms ook over.

“Verstappen is een amateur”

Verstappen wilt stappen blijven zetten. Razend ambitieus is-ie. In 2017 wil hij voor de wereldtitel strijden. Alleen... De Red Bull-wagen stelt teleur. “Wat er allemaal beter moet aan mijn auto? Heb je een uurtje?”, vertelde Verstappen toen.

Het boterde ook niet echt met zijn ploegmaat Daniel Ricciardo. De twee botsten. Letterlijk en figuurlijk. In de GP van Hongarije ging Verstappen te snel in de bocht bij een ultieme poging om voor zijn teamgenoot te geraken. De Nederlander raakte de andere Red Bull. Race over voor Ricciardo. De Australiër was woedend en noemde zijn teamgenoot een “amateur”. “Dit doe je niet onder teamgenoten. Zijn probleem is dat hij het niet aankan dat hij achter zijn teamgenoot moet rijden. En dat wilde hij op alle mogelijke manieren rechtzetten.” Verstappen en zijn Red Bull zouden het jaar wel in schoonheid afsluiten met nog twee zeges, in Maleisië en Mexico.

Oranje uitzinnigheid

Elf podiums in 2018. Zijn persoonlijk record. Oranje uitzinnigheid wanneer hij op het circuit van Spa-Francorchamps derde finisht en naast Vettel en Hamilton het podium op mag. De talrijke Nederlanders juichen Verstappen toe in zijn ‘thuisrace’. “Dit is gaaf”, glunderde hij. Verstappen zou dat seizoen met 249 punten vierde eindigen in het klassement. Prelude op een nóg beter seizoen.

Clash met Ferrari

Want vorig jaar haalde Verstappen voor het eerst in zijn carrière het WK-podium - hij moest alleen Bottas en Hamilton voor zich dulden. Sportief een topjaar voor Verstappen. Naast zijn drie GP-overwinningen krijgt hij ook nog de prijs voor inhaalactie van het jaar na zijn duel met Charles Leclerc.

Maar ook naast het circuit speelt Verstappen een alsmaar grotere rol. Hij laat zich gelden. Een flapuit die de controverse niet uit de weg gaat. En al zeker niet wanneer het gaat over de concurrenten.

Max moet niet hopen op een zitje bij ons Ferrari-CEO Louis Camilleri

Verstappen haalde na de Amerikaanse Grand Prix hard uit naar Ferrari. “Dat krijg je als je stopt met valsspelen”, zei hij over de matige resultaten van Ferrari in de Verenigde Staten. Verstappen zinspeelde op - niet geheel onterechte - speculaties dat Ferrari in de eerste races na de zomer een onreglementaire truc heeft gebruikt om extra brandstof in de motor te injecteren, om zo meer vermogen en een hogere topsnelheid te krijgen. Waarop Vettel reageerde: “Verstappen is erg onvolwassen.” Ook Ferrari-CEO Louis Camilleri spaarde Verstappen niet. “Max moet niet hopen op een zitje bij ons”

Wat brengt dit seizoen?

Verstappen verlengde begin januari zijn contract bij Red Bull tot 2023. Wat dit seizoen zal brengen, is nog afwachten. Met de GP van Australië, Bahrein, Vietnam én China zijn de eerste vier races van het Formule 1-seizoen afgelast. Maar eens er weer geracet zal worden, zal Verstappen alweer een prominente rol spelen. En wie weet kan hij eens écht meestrijden voor het kampioenschap.