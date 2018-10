Vier op een rij voor Hamilton: Brit heerst nu ook in Japan en stevent af op vijfde WK-titel XC

07 oktober 2018

08u41

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 6 Formule 1 Lewis Hamilton heeft zijn polepositie in de GP van Japan verzilverd. Voor de Britse WK-leider is het zijn vierde zege op rij. Mercedes-ploegmaat Valtteri Bottas werd tweede, Max Verstappen mocht als derde mee op het podium. Stoffel Vandoorne reed daarnaast andermaal een anonieme race en finishte als vijftiende.

Voor de 33-jarige Hamilton was het de negende zege van het seizoen, de 71ste uit zijn carrière. De GP van Japan heeft hij nu vijf keer gewonnen, een keer minder dan de Duitse recordhouder Michael Schumacher. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) vervolledigde het podium. Diens Australische ploegmaat Daniel Ricciardo werd vierde, gevolgd door de Ferrari van de Fin Kimi Räikkönen.

Sebastian Vettel (Ferrari) moest tevreden zijn met de zesde plaats. De Duitser, de belangrijkste uitdager van Hamilton, kende geen al te best weekend. Door een foute bandenkeuze werd hij pas negende in de kwalificaties en ook in de GP maakte Vettel geen al te beste beslissing. Na een aanrijding met Verstappen in ronde acht viel Vettel terug naar de staart van het pak. De viervoudige wereldkampioen zette wel een knappe inhaalrace neer en eindigde zo alsnog in de punten.

Stoffel Vandoorne startte andermaal helemaal achterin en eindigde na een kleurloze race, waarin hij door Hamilton werd gedubbeld, op plaats vijftien. De West-Vlaming profiteerde van het uitvallen van enkele concurrenten. Zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso werd veertiende.

Over twee weken (21 oktober) gaat het WK verder met de GP van de Verenigde Staten in Austin (Texas). Daarna volgen nog drie races. Hamilton kan in Austin voor de vijfde keer wereldkampioen worden. Hij heeft 67 punten voorsprong op Vettel. Als de Brit in de VS acht punten meer scoort dan de Duitser, is hij wereldkampioen.

Hamilton: "Steeds sterker geworden"

"Ik hoop niet dat al die overwinningen de mensen gaan vervelen. Mij in ieder geval niet", jubelde Hamilton na zijn superieure race. "We zijn als team dit seizoen steeds sterker geworden. Het circuit in Austin ligt me goed, dus ik kan niet wachten om dit beest hier daar vrij te laten", aldus de Brit, doelend op zijn supersnelle bolide van Mercedes.

Hamilton liep in Suzuka weer verder uit op Sebastian Vettel van Ferrari, die als zesde finishte en zich in de race van achteruit moest terugvechten na een botsing met Max Verstappen. Vettel gaf de Nederlander de schuld. "Ik was sneller, zag een gaatje en ging ervoor. Naar mijn mening gaf hij te weinig ruimte", zei de Duitser, die in de VS minstens tweede moet worden om te voorkomen dat Hamilton al de titel pakt.

Teambaas Maurizio Arrivabene van Ferrari bleef ondanks de nieuwe tegenslag van Vettel strijdvaardig. "De situatie lijkt hopeloos, maar het is onze uitdaging om het onmogelijke te presteren en dat is precies wat we de komende vier races gaan doen."

Hamilton kan echter met vertrouwen de strijd in Amerika aangaan, want hij won de laatste vier races op het Circuit of the Americas in Texas. Mocht hij daar zijn vijfde titel pakken, dan komt hij op de tweede plaats op de eeuwige ranglijst naast de Argentijn Juan Manuel Fangio. Recordhouder is Michael Schumacher met zeven wereldtitels in de Formule 1.

Uitslag

1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) de 307,471 km in 1u27:17.062

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) op 12.919

3. Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 14.295

4. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) 19.495

5. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 50.998

6. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:09.873

7. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:19.379

8. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:27.198

9. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:28.055

10. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1 ronde

11. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1 ronde

12. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1 ronde

13. Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda) 1 ronde

14. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault) 1 ronde

++ 15. Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Renault) 1 ronde

16. Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes) 1 ronde

17. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1 ronde

Snelste ronde: Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:32.318 in 53e ronde (gem.: 226,447 km/u)

Opgaves

Kevin Magnussen (Den/Haas): mechanisch probleem 8e ronde

Nico Hülkenberg (Dui/Renault): mechanisch probleem 37e ronde

Charles Leclerc (Mon/Sauber): mechanisch probleem 38e ronde

WK-standen

Rijders:

1. Lewis Hamilton (GBr) 331 punten

2. Sebastian Vettel (Dui) 264

3. Valtteri Bottas (Fin) 207

4. Kimi Räikkönen (Fin) 196

5. Max Verstappen (Ned) 173

6. Daniel Ricciardo (Aus) 146

7. Sergio Pérez (Mex) 53

8. Kevin Magnussen (Den) 53

9. Nico Hülkenberg (Dui) 53

10. Fernando Alonso (Spa) 50

11. Esteban Ocon (Fra) 49

12. Carlos Sainz Jr (Spa) 39

13. Romain Grosjean (Fra) 31

14. Pierre Gasly (Fra) 28

15. Charles Leclerc (Mon) 21

++ 16. Stoffel Vandoorne (Bel) 8

17. Lance Stroll (Can) 6

18. Marcus Ericsson (Zwe) 6

19. Brendon Hartley (NZe) 2

20. Sergey Sirotkin (Rus) 1

Constructeurs:

1. Mercedes 538 punten

2. Ferrari 460

3. Red Bull 319

4. Renault 92

5. Haas 84

6. McLaren 58

7. Force India 43

8. Toro Rosso-Honda 30

9. Sauber 27

10. Williams 7