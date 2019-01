VIDEO. Formule 1-legende Michael Schumacher wordt vandaag 50 Redactie

03 januari 2019

Michael Schumacher wordt vandaag vijftig. De Duitser is een legende in de Formule 1. Hij maakte zijn F1-debuut in 1991 tijdens de Grand Prix in België. Sindsdien werd Schumi zeven keer wereldkampioen en won hij 91 keer een Grand Prix. Maar op 29 december 2013 sloeg het noodlot toe. Schumacher belandde zes maanden in coma na een ski-ongeluk. Hij liep een ernstig schedeltrauma op. Over zijn huidige medische toestand blijft zijn familie vaag.