Vettel ziet Hockenheim-droom in rook opgaan en Hamilton zegevieren in GP van Duitsland, Brit pakt WK-leiding na straffe inhaalrace

22 juli 2018

16u44 0 Formule 1 Een horrordag werd het vandaag voor Sebastian Vettel in de GP van Duitsland. Gestart vanop de pole belandde de Duitser in het slot van de race pardoes in de grindbak. Daardoor kon Lewis Hamilton - die als veertiende startte - na een nieuwe inhaalrace beslag leggen op de eerste plek. Op het circuit van Hockenheim nam de Brit weer de leiding over in het klassement. Vettel ziet zo dure WK-punten door de neus geboord. Stoffel Vandoorne werd dan weer dertiende.

In de catacomben van Ferrari weerklonk een stevige Duitse vloek. Sebastian Vettel had de touwtjes nochtans stevig in handen om op het circuit van Hockenheim een eerste keer op eigen bodem te zegevieren. Vertrokken vanop de polepositie reed de Duitser soeverein aan de leiding totdat hij in het slot van de race een bocht volledig miste. Daar stond de WK-leider plots in de grindbak. Exit Vettel. De ontgoocheling droop er vanaf.

Een gouden kans bood zich dan ook onverwacht aan voor Lewis Hamilton. Nochtans zat de Britse wereldkampioen gisteren in zak en as wanneer hij in de Q2 zijn wagen noodgedwongen aan de kant moest zetten. Hamilton vertrok in de GP van Duitsland zo op de veertiende plek, maar zoals wel vaker weigerde hij zich daar bij neer te leggen. De rijder van Mercedes begon aan een razendsnel tempo aan zijn inhaalrace en reed na de fout van Vettel prompt aan de leiding.

Al verliep ook dat niet vlekkeloos. Lewis Hamilton was namelijk op weg naar de pitlane toen hij vernam dat de Safety Car uitrukte. Op het laatste moment besliste de wereldkampioen om toch weer de baan op te stuiven. Hij kwam er vanaf zonder tijdstraf. En zo boog Hamilton zijn WK-achterstand op Vettel prompt om in een voorsprong.

