Vettel zegeviert in Silverstone na bloedstollende finale en inhaalrace Hamilton, Vandoorne twaalfde

Bron: Eigen berichtgeving 0 Formule 1 Lewis Hamilton heeft in de GP van Groot-Brittanië een bijzonder straffe remonte uit zijn mouwen geschud. Nadat de Brit in Silverstone een tik moest verwerken, begon hij als zeventiende aan zijn race. Uiteindelijk strandde hij op de tweede plek na zijn dichtste concurrent Sebastian Vettel. De Duitser pakte de zege na een bloedstollende finale en een strijd tussen Ferrari en Mercedes. Stoffel Vandoorne werd dan weer twaalfde.

Slechter kon Lewis Hamilton niet aan zijn thuiswedstrijd beginnen. Vertrokken vanop de polepositie zag de Britse wereldkampioen Sebastian Vettel al na een paar seconden voorbij vliegen. Tot overmaat van ramp tikte die andere Ferrari-rijder Kimi Raikkonen Hamilton lichtjes aan. De F1-piloot van Mercedes stond na een spin plots naast de baan. Hij stond voor een enorme inhaalrace die hij inzette vanop de zeventiende plek. ‘The Iceman’ Raikkonen kreeg voor dat manoeuvre uiteindelijk ook een tijdstraf van tien seconden.

Het werkte blijkbaar wel als een rode lap op een stier. De ene na de andere rijder die voor hem reed, peuzelde Lewis Hamilton op. In een mum van tijd maakte hij tijd en plaatsen goed en reed hij plots op de derde plek rond. Weliswaar omdat hij ook als een van de laatsten voor een pitstop koos.

Ondertussen reed Sebastian Vettel soeverein aan de leiding, maar toch verdween er vooraan iemand uit de race. Charles Leclerc was aan een fantastisch weekend bezig totdat het na een pitstop mis ging. De 20-jarige Monegask kon niet anders dan zijn wagen in het grind te parkeren.

Leclerc zou niet de enige zijn. Vooral de crash van Magnus Ericsson was bijzonder spectaculair. Gelukkig kwam de Zweed er ongedeerd uit, maar het veranderde wel heel wat vooraan in de race. Omdat de safety car moest uitrukken lag alles weer op een zakdoek. Wanneer de race dan opnieuw losbarstte knalden Carlos Sainz en Romain Grosjean tegen elkaar. Daar was de safety car opnieuw.

De verschillen waren zo in de laatste tien ronden miniem zodat we nog spektakel kregen. Zowaar een tweestrijd Ferrari-Mercedes. Valtteri Bottas deed er alles aan om de hongerige Vettel af te houden, maar slaagde daar uiteindelijk niet in. Lewis Hamilton mocht zo van zijn ploegmaat een plek opschuiven om meer WK-punten te sprokkelen. Daarbovenop voelde de Brit ook de hete adem van Kimi Raikkonen in zijn nek. In de ultieme slotfase viel ook Max Verstappen nog uit.

Uiteindelijk was het Vettel die mocht juichen. Zo bouwt hij zijn voorsprong uit tot acht punten in de stand. Lewis Hamilton droop ondanks zijn straffe inhaalrace meteen ontgoocheld af. Veel zin in de podiumceremonie leek de wereldkampioen niet te hebben.