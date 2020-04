Vettel wacht op beslissing over toekomst: “Ben nog altijd niet de oudste op circuit” GVS

17 april 2020

12u40

Bron: Belga 0 Formule 1 Sebastian Vettel verwacht dat er voor de start van het uitgestelde Formule 1-seizoen duidelijkheid komt over zijn toekomst. Het contract van de 32-jarige Duitser bij Ferrari loopt aan het einde van dit jaar af. "Ik denk dat de kans groot is dat we voor de start van het seizoen een beslissing nemen. Want zoals het er nu naar uitziet, gaan we voor juni of zelfs juli niet racen", zei Vettel in een conference call met internationale media.

Het seizoen in de Formule 1 moest op 15 maart beginnen in Australië, maar werd uitgesteld door de wereldwijde coronacrisis. Intussen werd de hele kalender geschrapt en gaan de organisatoren op zoek naar alternatieve data. De F1 hoopt nu deze zomer haar seizoen te kunnen starten. Zo is de kans groot dat er na 29 november - normaal gezien de laatste F1-manche, nog geracet zal worden.

Voor Sebastian Vettel is het afwachten of hij de wedstrijden nog in een Ferrari zal afleggen. Toch verwacht hij snel nieuws over zijn toekomst, wellicht wordt zijn contract met één jaar verlengd. “Er zal een deal komen waar het team en ik beide tevreden over zijn. In het verleden kreeg ik steeds een contract voor drie jaar, maar ik besef ook dat ik steeds ouder word. Voor hoe lang het is, dat weet ik nu nog niet. Ik ben nog altijd niet de oudste in het circuit en mijn ervaring is ook een voordeel.”

Leclerc

Vettel rijdt al sinds 2015 voor Ferrari. Hij heeft de Italiaanse renstal nog steeds niet aan een wereldtitel kunnen helpen. Bij Red Bull werd Vettel tussen 2010 en 2013 vier keer op rij wereldkampioen. Vorig seizoen stond de Duitser bij Ferrari in de schaduw van zijn jongere teamgenoot Charles Leclerc, die voor hem eindigde in de WK-stand. De Monegask verlengde eind vorig jaar zijn contract bij Ferrari nog tot eind 2024.

Vettel houdt zich tijdens de coronacrisis intussen bezig met zijn kinderen. "Ik help ze met hun huiswerk", aldus de Duitser. "We vervelen ons nog absoluut niet in deze lockdown. Het is belangrijk dat iedereen alle maatregelen blijft opvolgen."

"Ik mis het racen natuurlijk wel", besloot hij. "Dat gevoel kan je nergens mee vergelijken. Ik heb sinds enkele dagen wel een simulator in huis en wil het virtueel racen ook wel eens proberen.”

Lees ook:

Dit jaar geen Formule 1 in Spa-Francorchamps? “Alle scenario’s zullen bestudeerd worden”