Vettel vertrekt bij Ferrari: “Ik ga deze tijd gebruiken om na te denken over wat echt belangrijk is” Redactie

12 mei 2020

09u01 6 Formule 1 De Duitse coureur Sebastian Vettel vertrekt na dit jaar bij Ferrari. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 kon met de Italiaanse renstal geen akkoord bereiken over verlenging van zijn contract, dat eind 2020 afloopt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vettel, 32, rijdt sinds 2015 voor Ferrari maar kon zijn team nog geen wereldtitel schenken, iets waar hij bij Red Bull wel vier keer was in geslaagd (tussen 2010 en 2013). Vorig seizoen eindigde hij op een teleurstellende vijfde plaats in de WK-eindstand en bovendien wordt hij bij Ferrari steeds meer overschaduwd door zijn jongere teamgenoot Charles Leclerc. De 22-jarige Monegask werd vorig jaar vierde en kreeg van Ferrari een nieuw contract tot 2024. Voor Vettel zou een nieuwe verbintenis van slechts één jaar op tafel hebben gelegen.

“Dit is een beslissing die wij samen met Sebastian hebben genomen”, zegt teambaas Mattia Binotto. “Voor beide partijen voelt dit het beste aan. Het was geen gemakkelijke knoop om door te hakken, gezien de grote waarde van Sebastian als rijder en als persoon. Er is geen specifieke reden voor deze beslissing, behalve dat we samen in alle vriendschap tot het besef zijn gekomen dat het tijd is om de wegen te laten scheiden om zo onze respectievelijke doelen te bereiken.”

Ferrari neemt een speciale plaats in de Formule 1 in en ik gun hen alle succes Sebastian Vettel

Geen financiële motieven

Volgens Vettel spelen financiële motieven geen rol in de beslissing om de samenwerking te beëindigen. “Het financiële had geen belang in deze gezamenlijke beslissing. Dat is niet hoe ik denk wanneer er keuzes moeten worden gemaakt en dat zal het ook nooit zijn”, onderstreept de Duitser, die naar de coronacrisis verwijst. “Wat er zich de voorbije maanden heeft afgespeeld, is voor velen een reden om na te denken over wat de echte prioriteiten in het leven zijn. Je moet je aanpassen aan de veranderde situatie. Ikzelf ga deze tijd gebruiken om na te denken over wat echt belangrijk is als het over mijn toekomst gaat.”

“Ferrari neemt een speciale plaats in de Formule 1 in en ik gun hen alle succes”, vervolgt Vettel, die met de Italianen veertien GP’s won. “Ik wil de hele Ferrari-familie en alle tifosi over de hele wereld bedanken voor de steun de voorbije jaren. Ik hoop met Ferrari nog een aantal mooie momenten te beleven, zoals al eerder is gebeurd.”

Vanwege de coronacrisis kon er dit seizoen nog geen enkele Grote Prijs worden afgewerkt. Men hoopt nu op een start begin juli in Oostenrijk.

Lees ook:

Vettel wacht op beslissing over toekomst: “Ben nog altijd niet de oudste op circuit”

Gênant incident zindert na bij Ferrari: “Beide coureurs zijn schuldig aan crash”