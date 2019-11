Vettel: “Verstappen erg onvolwassen” ODBS

14 november 2019

19u31

Bron: ANP 0 Formule 1 Sebastian Vettel wil in de aanloop naar de GP van Brazilië van zondag niet lang stilstaan bij de beschuldigingen van Max Verstappen aan het adres van Ferrari. “Ik kan niet zo veel zeggen”, zei de Duitse Ferrari-piloot. “Het is erg onvolwassen. Maar het beste antwoord dat ik kan geven is straks op het circuit.”

Verstappen haalde na de Amerikaanse Grand Prix hard uit naar Ferrari. “Dat krijg je als je stopt met valsspelen”, zei hij over de matige resultaten van Ferrari in de Verenigde Staten. Verstappen zinspeelde op speculaties dat Ferrari in de eerste races na de zomer een onreglementaire truc heeft gebruikt om extra brandstof in de motor te injecteren, om zo meer vermogen en een hogere topsnelheid te krijgen.

Verstappen wilde in São Paulo niet meer uitgebreid reageren op zijn uitspraken over Ferrari. Hij vertelde wel blij te zijn dat de autosportfederatie FIA met duidelijke richtlijnen komt. De Nederlands Limburger van Red Bull wil zich in de laatste twee races graag concentreren op het veroveren van de derde positie in het WK-klassement.

Vettel won al drie keer op het Braziliaanse circuit Interlagos. Hij kan zondag zijn landgenoot Michael Schumacher met een vierde zege evenaren.