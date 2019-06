Vettel vangt bot in beroep tegen tijdstraf Canada, jury laat incident tussen Hamilton en Verstappen in Frankrijk ongemoeid LPB

21 juni 2019

17u50 0 Formule 1 De tweede vrije oefensessie voor de Grote Prijs Formule 1 van Frankrijk was opnieuw een kolfje naar de hand van Mercedes. De Fin Valtteri Bottas klokte met 1:30.937 de snelste tijd, ploegmaat Lewis Hamilton (1:31.361) volgde als tweede iets verderop.

Het markantste moment van de tweede sessie vormde een incident tussen de Nederlander Max Verstappen en Hamilton. De Britse wereldkampioen raakte in een bocht even de controle over zijn Mercedes kwijt en ging van de baan. Toen Hamilton op het circuit wilde terugkeren, hinderde hij Verstappen die aan een snelle ronde bezig was. Daardoor moest de Nederlander, die uiteindelijk vrede moest nemen met de zesde chrono, op zijn beurt noodgedwongen kort van de baan. Hamilton excuseerde zich meteen bij Verstappen, maar de jury besliste toch om het incident na afloop van de oefensessie te onderzoeken. Het verdict volgde ruim een uur later: ‘No further action’, luidde de beslissing van de koerscommissarissen. “Beide rijders waren ermee akkoord dat de situatie niet echt gevaarlijk was”, heette het in de motivatie. Case closed.

De laatste vrije oefenritten en de kwalificaties worden zaterdag gehouden, de GP wordt zondag gereden. In de WK-stand staat Hamilton autoritair aan de leiding. De Brit won dit seizoen al vijf van de zeven GP's. In Australië en Azerbeidzjan moest hij de zege aan Bottas laten. Ook vorig jaar won Hamilton in Frankrijk.

Vettel vergeefs in beroep tegen tijdstraf

Sebastian Vettel is vergeefs in beroep gegaan tegen de tijdstraf van vijf seconden die hij tijdens de Grote Prijs van Canada kreeg opgelegd. Autosportfederatie FIA oordeelde dat Lewis Hamilton de winnaar van de race blijft. Vettel reed van start tot finish aan de leiding op het circuit van Montreal, met Hamilton vlak achter hem. Toen Vettel zich verkeek in een bocht en een stuk door het gras naast de baan moest, hinderde hij Hamilton bij het terugrijden op het circuit. De raceleiding legde Vettel vijf strafseconden op, hetgeen betekende dat de Duitser na afloop van de eerste naar de tweede plaats werd teruggezet.

Vettel voelde zich bestolen en Ferrari wilde meteen een klacht indienen, maar de regels van de Formule 1 staan geen beroep toe tegen een straf uitgedeeld tijdens de race. De renstal mocht wel gebruik maken van een artikel uit de internationale sportcode om de straf aan te vechten. Ferrari moest daarvoor wel bewijs aanleveren dat ten tijde van de race niet bekend was. De renstal beweerde dat Vettel nooit de bedoeling had om Hamilton te hinderen. De FIA vond dat argument niet sterk genoeg om de tijdstraf te schrappen.

Sirotkin tot eind dit seizoen ook reservepiloot bij McLaren

De Rus Sergey Sirotkin is tot eind dit seizoen ook reservepiloot bij McLaren, zo maakte de Britse renstal bekend voor de start van de vrije oefenritten voor de GP van Frankrijk. De 23-jarige Sirotkin is reservepiloot bij Renault, tevens motorenleverancier bij McLaren. Sirotkin was dus de logische keuze. Op die manier wordt er verzekerd dat beide teams tot eind dit seizoen op een reserverijder kunnen rekenen. De Rus moet bij McLaren inspringen als Carlos Sainz Jr. of Lando Norris niet kan rijden. Vorig jaar was Sirotkin nog testrijder bij het kwakkelende Williams.