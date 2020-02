Vettel snelste in ochtendsessie van vijfde testdag in Barcelona Redactie

27 februari 2020

14u33

Bron: Belga 0 Formule 1 De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) heeft donderdag de snelste tijd neergezet tijdens de ochtendsessie van de vijfde dag van de testdagen in de Formule 1.

De viervoudige wereldkampioen klokte op het circuit van Catalonië in Montmelo, in de buurt van Barcelona, een rondje in 1:16.841. Daarmee bleef hij de Canadezen Lance Stroll (Racing Point) en Nicholas Latifi (Williams) voor, tweede en derde op 0.277 en 0.472. Met 48 ronden legde Vettel donderdagochtend ook het meeste afstand van alle rijders af.

Vorige week vonden in Montmelo de eerste drie testdagen plaats. Er wordt deze week ook nog vrijdag geoefend. Daarna is het aftellen naar de eerste Grote Prijs van het seizoen. Die staat op 15 maart in het Australische Melbourne op het programma.