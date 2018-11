Vettel snelste in derde vrije oefensessie, Vandoorne klokt traagste tijd in Brazilië GVS

10 november 2018

16u44

Bron: ANP 0 Formule 1 Sebastian Vettel (Ferrari) heeft de snelste tijd gereden tijdens de derde en laatste vrije training van de Grand Prix van Brazilië. De Duitser was nipt sneller dan wereldkampioen Lewis Hamilton. Stoffel Vandoorne zette in zijn McLaren de traagste chrono neer.

Valtteri Bottas klokte de derde tijd, voor Kimi Räikkönen, Max Verstappen en Daniel Ricciardo. De kwalificatie begint om 18.00 uur in São Paulo.

De individuele wereldtitel is al beslist, maar Mercedes en Ferrari vechten nog om het kampioenschap van de constructeurs. De Duitse renstal leidt het klassement met 55 punten voorsprong op het Italiaanse raceteam. De race in São Paulo is de voorlaatste van het jaar. Het seizoen eindigt op 25 november in Abu Dhabi.

Esteban Ocon moet morgen sowieso vijf plaatsen naar achteren in de startopstelling. De Franse coureur van Force India krijgt die gridstraf omdat een nieuwe versnellingsbak in zijn bolide werd geplaatst.

