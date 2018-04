Vettel pakt de pole in Azerbeidzjan, Vandoorne klokt pas zestiende tijd in de kwalificaties XC en TLB

28 april 2018

16u00 0 Formule 1 De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) heeft op het Baku City Circuit de snelste tijd neergezet in de kwalificaties en start morgen vanaf de pole in de Grote Prijs Formule 1 van Azerbeidzjan. Lewis Hamilton (Mercedes) trekt zich als tweede op gang. Stoffel Vandoorne sneuvelde in zijn McLaren al in de eerste kwalificatiereeks en zette uiteindelijk de zestiende tijd neer.

Koning van de kwalificatie was dus wederom Sebastian Vettel, die met zijn derde pole op een rij weer de Mercedessen van de poleposition hield. Met 1.41,498 bleef de Duitser Lewis Hamilton 0,18 seconde voor, Valtteri Bottas volgde als derde op 0,34.

Daniel Ricciardo, de Australiër in vorm, bleef teamgenoot Max Verstappen nipt voor met 0,08. Het leverde Ricciardo, winnaar in China en vorig jaar in Bakoe, een startplaats op de tweede startrij op. Als vierde rijdt hij morgen weg op het stratencircuit van Bakoe. Verstappen start als vijfde.

Na een moeilijke seizoenstart en ook weer een crash in de eerste vrije training was de opdracht voor 'Mad Max' een foutloze kwalificatie te rijden. Daar voldeed de Nederlander prima aan. In tegenstelling tot Ferrari-Fin Kimi Räikkönen, die na een slippertje tevreden moest zijn met een zesde plaats.

Stoffel Vandoorne presteerde dan weer in de lijn van zijn zwakke vrije trainingen. De Kortrijkzaan klokte in Q1 de zestiende tijd af en zijn kwalificaties zaten er zo meteen op. Ploegmaat Fernando Alonso schopte het wel tot Q2 en start morgen als dertiende.

BREAKING: Sebastian Vettel storms to pole in Baku - his third in a row! 💪#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/Tgqwzd7VQm Formula 1(@ F1) link