Vettel nipt sneller dan Verstappen in tweede vrije training GP van Mexico

25 oktober 2019

23u25

Bron: anp/belga 1 Formule 1 Sebastian Vettel (Ferrari) heeft de snelste ronde neergezet in de tweede vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Mexico, de achttiende manche in het WK Formule 1.

Op de Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad liet de Duitser een chrono van 1:16.607 noteren. Vettel deed zo 115 duizendsten beter dan de Nederlander Max Verstappen (Red Bull/1:16.722). De Monegask Charles Leclerc zette de derde tijd (1:17.072) op de tabellen. De Mercedessen van de Fin Valtteri Bottas (1:17.221) en de Britse WK-leider Lewis Hamilton (1:17.570), die de snelste was in de eerste sessie, vervolledigden de top vijf. Zaterdag volgen nog de derde oefensessie (17u) en de kwalificaties (20u). De Grote Prijs begint zondag om 20u10.

Max Verstappen won de Grote Prijs van Mexico in de afgelopen twee jaar. De Red Bull-piloot had vooraf al zijn twijfels uitgesproken of de Honda-motor dit weekend snel genoeg zou zijn om Mercedes en Ferrari te bedreigen. Hamilton kan zich zondag voor de zesde keer tot wereldkampioen kronen. Dan moet hij veertien punten meer behalen dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin is de enige die Hamilton nog van de wereldtitel kan houden. De voorbije twee jaar verzekerde Hamilton zich in Mexico van de wereldtitel. Na Mexico zijn dit seizoen nog drie GP’s geprogrammeerd.

