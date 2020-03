Vettel langer bij Ferrari? - Formule 1 kiest voor ingrijpende beslissing: nieuwe generatie bolides met jaar uitgesteld BF

20 maart 2020

06u26 0 Formule 1 Ferrari praat nu al over een contractverlenging met Sebastian Vettel. Diens contract loopt eind dit seizoen af. “Het is niet iets waar we mee willen talmen”, zegt teamchef Mattia Binotto op de website van de Formule 1. “Zowel voor hem als voor het team is het belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt.”

Ferrari haalde de Sebastian Vettel - viervoudig wereldkampioen - in 2015 binnen in de hoop dat hij hen een eerste wereldtitel sinds 2007 zou schenken. Helaas. Vorig jaar werd de 32-jarige Duitser pas vijfde, na teamgenoot Charles Leclerc. Die heeft nog een contract voor lange duur. Als opvolger voor Vettel wordt al een tijdje de naam van wereldkampioen Lewis Hamilton genoemd. Maar Ferrari blijft dus de voorkeur geven aan Vettel.

Teamchef Mattia Binotto: “De gesprekken zijn aan de gang, hopelijk komen we er snel uit. Wat Vettel begin dit seizoen presteert, gaat daar natuurlijk bij meespelen. Maar ik heb er een goed oog in. Vorig jaar hebben de prestaties van Leclerc hem verrast. Hij beseft nu hoe hoog de lat ligt en weet wat hem te doen staat.”

Dezelfde bolides

Daarnaast viel gisteren een ingrijpende beslissing in de Formule 1: de nieuwe technische reglementering waaronder een compleet nieuwe generatie auto’s moest worden gebouwd, wordt een jaar uitgesteld en gaat pas in seizoen 2022 in. In 2021 zal dus gereden worden met de auto’s die dit jaar worden gebruikt.

Een maatregel die uiteraard werd genomen om de kosten terug te schroeven. Minder races - het nieuwe F1-seizoen kan na een rits annulaties ten vroegste beginnen op 7 juni in Azerbeidzjan - betekent immers minder inkomsten voor de teams, die dreigen in geldnood te komen als ze ook nog eens een compleet nieuwe machine moeten ontwikkelen.