Vettel klokt de snelste tijd in derde oefenritten GP Singapore, Vandoorne rijdt naar 15e plaats MH

15 september 2018

13u41

Bron: Belga 0 Formule 1 De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) was vandaag de snelste tijdens de derde vrije oefenritten voor de Grote Prijs Formule 1 van Singapore, de vijftiende manche van het seizoen. Stoffel Vandoorne (McLaren) klokte de vijftiende tijd.

Vettel werkte negentien rondjes en reed in zijn snelste ronde een tijd van 1:38.054. Daarmee ging hij zijn Finse ploegmakker Kimi Räikkönen (1:38.416) en de Britse WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes, 1:38.558) vooraf. De top vijf werd vervolledigd door de Fin Valtteri Bottas (Mercedes, 1:38.603) en de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull, 1:39.186). De Nederlander Max Verstappen (Red Bull, 1:39.265) klokte de zesde tijd.

Stoffel Vandoorne reed vijftien rondjes, zijn snelste tijd bedroeg 1:40.798 (15e). Hij bleef daarmee enkele plaatsen onder zijn Spaanse ploegmakker Fernando Alonso (10e in 1:40.254). Later vandaag (15u00 Belgische tijd) worden de kwalificaties in Singapore afgewerkt. De Grote Prijs staat morgen (14u10 Belgische tijd) op het programma.

Uitslag:

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:38.054 (19 ronden)

(gemiddelde: 185,959 km/u)

Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:38.416 (16)

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:38.558 (14)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:38.603 (17)

Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault) 1:39.186 (14)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Renault) 1:39.265 (10)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:39.747 (14)

Esteban Ocon (Fra/Racing Point Force India-Mercedes) 1:40.073 (14)

Sergio Pérez (Mex/Racing Point Force India-Mercedes) 1:40.231 (14)

Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault) 1:40.254 (10)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:40.450 (17)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:40.559 (13)

Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:40.591 (14)

Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:40.686 (16)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:40.798 (15)

Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari) 1:40.915 (20)

Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda) 1:41.562 (18)

Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes) 1:41.884 (19)

Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:41.953 (18)

Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:42.220 (18)