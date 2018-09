Vettel is ook de snelste in derde vrije oefenritten, Vandoorne 18e MH

01 september 2018

13u40

Bron: Belga 0 Formule 1 Sebastian Vettel (Ferrari) heeft vandaag de snelste tijd neergezet in de derde en tevens laatste vrije oefenritten voor de Grote Prijs Formule 1 van Italië, dat is de veertiende WK-manche van het seizoen. Stoffel Vandoorne zette met zijn McLaren-Renault de op twee na traagste tijd neer en was net iets trager dan zijn Spaanse ploegmaat Fernando Alonso.

De 31-jarige Vettel werkte zijn snelste ronde in Ferrari-thuisland af in 1:20.509 en was zo net iets sneller dan de Britse WK-leider Lewis Hamilton (1:20.590). In de WK-stand heeft de Mercedes-rijder met nog acht GP's voor de boeg een voorsprong van zeventien punten. Vettel is echter goed op dreef in Monza. Op het circuit waar hij tien jaar geleden zijn eerste F1-zege boekte was hij gisteren ook al de snelste in de tweede vrije oefenritten.

Gisteren moest Vandoorne in de eerste vrije oefenritten zijn plaats afstaan aan de Brit Lando Norris en finishte vervolgens in de tweede oefensessie in 1:24.084 op de laatste plaats. Vandaag was er met een snelste chrono van 1:22.987 wel beterschap merkbaar.

De kwalificaties worden deze namiddag gereden, de Grote Prijs van Italië staat zondagnamiddag op het programma.

