Vettel is niet alleen: ook Senna, Hamilton en Verstappen waren al slachtoffer van controversiële straffen

10 juni 2019

16u06 0 Formule 1 Tijdens de Grote Prijs van Canada gisteren kostte een tijdstraf van vijf seconden Sebastian Vettel de zege. Een beslissing die veel stof deed opwaaien, getuige de Tijdens de Grote Prijs van Canada gisteren kostte een tijdstraf van vijf seconden Sebastian Vettel de zege. Een beslissing die veel stof deed opwaaien, getuige de verbijsterde reacties uit de F1-wereld . Een blik op het verleden leert ons dat Vettel enkele illustere voorgangers heeft in het wereldje.

1. Senna wordt uitgesloten na aanrijding met Prost (1989)

In de voorlaatste GP van het jaar rijdt Ayrton Senna in het Japanse Suzuka in het kielzog van teamgenoot Alain Prost. Beide coureurs van McLaren-Honda bikkelen om de wereldtitel. Wil regerend wereldkampioen Senna zijn wereldtitel verlengen, moet hij voorbij Prost. In de laatste chicane, op zeven ronden van het einde, maakt de betreurde Braziliaan zijn move.

Hij duikt in de binnenbocht, probeert zich voorbij Prost te wringen, maar de Fransman laat Senna niet passeren en geeft hem een kwak. De twee komen al botsend tot stilstand, waarna Alessandro Nannini en Riccardo Patrese hen passeren.

Terwijl Prost uit zijn wagen springt, blijft Senna zitten en kan hij na zo’n dertig seconden en wat hulp van de marshalls zijn race hervatten. Met gehavende neus rijdt hij de pitstop binnen. Als bij wonder haalt hij Nannini en Patrese nog in en rijdt hij als eerste over de meet. Niet veel later fluit de FIA hem echter terug. De Internationale Autosportfederatie diskwalificeert Senna, omdat het van oordeel is dat de Braziliaan de ronde van de botsing niet volledig heeft afgewerkt. Hij werd namelijk voorbij de chicane weer op het circuit geduwd door de marshalls en niet op de plek van het incident.

Enorm wrang voor Senna, want voor de race had de FIA verklaard dat de coureurs weer op het circuit moeten komen waar ze de baan verlaten. Senna en zijn rivalen hadden daar echter tegen betoogd. Ze vonden het te gevaarlijk om terug te rijden naar de plek waar ze van het circuit gingen. Het mocht echter niet baten: Nannini won zijn eerste GP en Prost kroonde zich voor de derde keer tot wereldkampioen.

2. Hamilton snijdt chicane af en wordt gedeclasseerd (2008)

In de dertiende GP van het seizoen start de dan 23-jarige Hamilton vanop de pole in Spa-Francorchamps. Al in de tweede ronde maakt de McLaren van Hamilton een slipper, waardoor Räikkönen quasi de hele wedstrijd lang aan kop rijdt.

Op drie ronden van het einde is Hamilton er nog steeds niet in geslaagd om de Fin voorbij te steken. De Brit onderneemt, in de regen, een van z’n laatste inhaalmanoeuvres: hij haalt Räikkönen in langs links, maar die vecht terug en haalt weer de bovenhand in het duel. De twee bolides kleven haast tegen elkaar, waardoor Hamilton via het gras een deel van de chicane moet afsnijden om een aanrijding te voorkomen.

Beide coureurs stapelen in de laatste twee ronden de fouten op. Uiteindelijk crasht Räikkönen en is het Hamilton die, voor Felipe Massa, met de GP van België zijn vijfde overwinning van het jaar behaalt. Het blijft evenwel bibberen voor de Brit. De stewards kondigen namelijk meteen een onderzoek aan naar het rijgedrag van Hamilton en Räikkönen.

Het verdict van de wedstrijdjury komt hard aan voor Hamilton. Niet Räikkönen, maar hij wordt op het matje geroepen. Een tijdstraf van 25 seconden is zijn deel. De reden? Hamilton zou in de bewuste chicane een onreglementair manoeuvre hebben ondernomen. Hij wordt zo teruggezet naar het derde schavotje in Spa-Francorchamps.

Hamilton bleef desondanks leider in het wereldkampioenschap en kroonde zich later dat jaar tot jongste wereldkampioen ooit. Een record dat hij twee jaar later moest afstaan aan Sebastian Vettel.

3. Indrukwekkende inhaalrace van Verstappen wordt bestraft (2017)

In de GP van Austin lukt de Nederlander Max Verstappen een fameuze inhaalrace. De Amerikanen zien hem van de vijftiende plek opklimmen tot de derde stek, die Verstappen in extremis verovert door in een van de laatste bochten voorbij de Ferrari van Räikkönen te flitsen.

Verstappens manoeuvre is gewaagd. Hij komt heel even in aanraking met Räikkönen en verzeilt luttele seconden naast de baan. Maar de Nederlander mag terecht de bronzen medaille vieren, oordeelt het F1-wereldje.

Niet zo bij de wedstrijdleiding. Die beslist enkele minuten later om de podiumplek van Verstappen af te nemen, omdat hij bij de beslissende inhaalactie op Räikkönen met alle vier de wielen buiten de baan raakte. Tegen de regels en dus een tijdstraf van vijf seconden. De 20-jarige zoon van voormalig F1-coureur Jos Verstappen ziet Räikkönen opnieuw over zich wippen, tot consternatie van prominenten uit de F1-wereld. Onder meer Nico Rosberg neemt het publiekelijk op voor Verstappen.

Verstappen passing RAI was awesome! He cut the corner because RAI was turning into him and it looked like RAI would cause a crash #nopenalty Nico Rosberg