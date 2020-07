Vettel in regen naar snelste chrono in tweede vrije oefensessie Hongarije XC

17 juli 2020

17u48

Bron: Belga 2 Formule 1 Sebastian Vettel (Ferrari) was vrijdagnamiddag de snelste tijdens de tweede vrije oefenritten voor de Grote Prijs van Hongarije, de derde manche in het wereldkampioenschap Formule 1. Vanwege de regen konden niet alle rijders een tijd achter hun naam zetten.

Op de Hungaroring in Mogyorod nabij de Hongaarse hoofdstad Boedapest legde de viervoudige wereldkampioen een ronde af in 1:40.464. Daarmee was hij 0.272 sneller dan de Fin Valtteri Bottas (Mercedes). De Spanjaard Carlos Sainz (McLaren) volgde als derde al op 1,3 seconden.

Eerder op de dag toonde de teamgenoot van Bottas, wereldkampioen Lewis Hamilton, zich met 1:16.003 de beste in de eerste vrije oefenritten. Die konden wel in droge omstandigheden doorgaan. Hamilton was één van de zeven rijders die in de tweede sessie geen tijd lieten optekenen.

Morgen staan de derde vrije oefenritten (12u-13u) en de kwalificaties (15u-16u) op het programma. De Grote Prijs begint zondag om 15.10 uur.

De voorbije twee weken werden op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg de eerste twee races van het seizoen afgewerkt. De zeges waren voor Bottas, die WK-leider is, en Hamilton. Die laatste won de voorbije twee jaar de GP van Hongarije en is met zeven zeges de recordhouder op de Hungaroring.

Twee coronabesmettingen

De eerste coronabesmettingen sinds de start van het Formule 1-seizoen zijn overigens een feit. Van de 4.997 uitgevoerde tests op piloten, teams en personeel tussen 10 en 16 juli bleken er twee positief te zijn, zo bevestigde Formula One.

De voorbije weekends werden de eerste twee races van het seizoen gehouden in Oostenrijk. De getroffen personen waren daar volgens Formula One en de Internationale Autosportfederatie niet aanwezig. Zij werden meteen in quarantaine geplaatst. Na contact-tracing werden ook de personen met wie zij in contact waren geweest in quarantaine geplaatst. Hun identiteit wordt niet bekendgemaakt.

De Formule 1 geeft wekelijks een overzicht van haar coronatests. Voor de herstart twee weken geleden in Oostenrijk werd een groots veiligheidsprotocol opgesteld. De mondmaskerverplichting en het werken in steeds dezelfde bubbels maken daar integraal deel van uit. Iedereen die toegang wil hebben tot het circuit moet om de vijf dagen een coronatest ondergaan. Toeschouwers zijn niet toegelaten bij de races.

Uitslag tweede vrije oefenrit

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:40.464 (12 ronden)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:40.736 (5)

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:41.784 (6)

Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:42.380 ( 6)

Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:42.470 (5)

Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Honda) 1:42.588 (7)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:42.820 (4)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:43.335 (6)

Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:43.471 (16)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:43.725 (10)

Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:44.411 (9)

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:46.000 (5)

Daniil Kvyat (Rus/AlphaTauri-Honda) 1:47.422 (7)

Esteban Ocon (Fra/Renault) geen tijd (1)

Daniel Ricciardo (Aus/Renault) geen tijd (1)

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) geen tijd (1)

Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) geen tijd (2)

George Russell (GBr/Williams-Mercedes) geen tijd (2)

Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda) geen tijd (3)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) geen tijd (1)

