Vettel houdt Bottas op nippertje af en wint GP Bahrein, Vandoorne achtste na puike inhaalrace Manu Henry

08 april 2018

18u45 0 Formule 1 Verdienstelijk, hetgeen Stoffel Vandoorne vandaag toonde in Bahrein. Onze landgenoot - die als veertiende een problematisch begin kende - finishte op een achtste plek en eindigde zo in de punten. De zege was voor Sebastian Vettel (Ferrari). Valtteri Bottas (Mercedes) en Lewis Hamilton (Mercedes) vervolledigen het podium.

Wat een anticlimax voor Red Bull al héél vroeg. Verstappen, die na een inhaalmanoevre Hamilton licht raakte, reed lek. Ploegmaat Ricciardo was hetzelfde lot beschoren. Exit twee Red Bull-rijders na amper vijf rondes. Maar ook de start van Stoffel Vandoorne was problematisch. De kentering kwam na de pitstop: Vandoorne koos halverwege voor mediumbanden en die beslissing legde hem geen windeieren. Met mondjesmaat schoof de McLaren-rijder plaatjes op.

Dat terwijl Räikkönen bij een pitstop over het been van een mecanicien reed. 't Was meteen einde race voor de Fin van Ferrari. Vreselijk incident. Voorin leidde Vettel de dans, voor Bottas. Die laatste maakte het nog een razendspannend slot - terwijl Vettel koos om de race uit te rijden met één pitstop - maar kwam uiteindelijk 0,699 seconden te kort. Voor Vettel zege nummer 49 in zijn 200ste GP. Mijlpaal met extra glans. Lewis Hamilton moest blij zijn met het derde schavotje.

