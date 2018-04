Vettel grijpt in extremis de pole in Shanghai, Vandoorne start als veertiende MDB

14 april 2018

09u02

Bron: Belga 2 Formule 1 Kimi Raikkonen leek in de kwalificaties af te stevenen op de polepositie van de GP in Shanghai. In het ultieme slot dook zijn ploegmakker Sebastian Vettel echter nog onder de tijd van de Ferrari-rijder. Meteen ook de 52ste poleposition in de carrière van de Duitser. Stoffel Vandoorne sneuvelde in de Q2 en start morgen vanop de veertiende plek.

Vettel (1:31.095), die eerder ook al de snelste was in de laatste vrije trainingen, bleef in de derde kwalificatiefase zijn Finse teamgenoot Kimi Räikkönen (1:31.182) en diens landgenoot bij Mercedes, Valtteri Bottas (1:31.625), voor. De Britse regerende wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes, 1:31.675) staat op de vierde plaats van de startgrid, gevolgd door de Red Bulls van Max Verstappen (1:31.796) en Daniel Ricciardo (1:31.948). Stoffel Vandoorne (1:33.505) werd uitgeschakeld in de tweede kwalificatiefase en moet vertrekken vanaf de veertiende stek.

Voor Vettel begint 2018 voorlopig uitstekend. De Duitser won de eerste twee Grote Prijzen van het seizoen en staat zo soeverein aan de leiding in de WK-tussenstand. In China kon Vettel nog maar één keer eerder winnen, in 2009. Lewis Hamilton won drie van de laatste vier edities in Shanghai. De GP van China start morgenvroeg om 8u10 Belgische tijd.

Vettel pips Raikkonen right at the end to take pole, with a new lap record 💪#F1 #Quali #ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/wAYMA8l2fB Formula 1(@ F1) link

Uitslag Q1:

1. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:32.171 (Q)

(gemiddelde: 211,381 km/u)

2. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:32.474 (Q)

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:32.921 (Q)

4. Max Verstappen (Ned/Red Bull-Renault) 1:32.932 (Q)

5. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:33.238 (Q)

6. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:33.283 (Q)

7. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:33.315 (Q)

8. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:33.359 (Q)

9. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault) 1:33.428 (Q)

10. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:33.464 (Q)

11. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:33.545 (Q)

12. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:33.585 (Q)

13. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:33.824 (Q)

14. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault) 1:33.877 (Q)

15. Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda) 1:34.013 (Q)

Uitgeschakeld:

16. Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes) 1:34.062

17. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:34.101

18. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:34.285

19. Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari) 1:34.454

20. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:34.914

Uitslag Q2:

1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:31.914 (Q)

(gemiddelde: 211,972 km/h)

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:32.063 (Q)

3. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:32.286 (Q)

4. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:32.385 (Q)

5. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:32.494 (Q)

6. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:32.524 (Q)

7. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault) 1:32.688 (Q)

8. Max Verstappen (Ned/Red Bull-Renault) 1:32.809 (Q)

9. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:32.931 (Q)

10. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:32.970 (Q)

Uitgeschakeld:

11. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:32.986

12. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:33.057

13. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault) 1:33.232

14. Stoffel Vandoorne (BELM/McLaren-Renault) 1:33.505

15. Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda) 1:33.795