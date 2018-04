Vettel de snelste in laatste vrije oefensessie GP Azerbeidzjan, Vandoorne pas 18de XC

13u10 0 Formule 1 De Duitser Sebastian Vettel heeft op het Baku City Circuit de snelste tijd neergezet in de derde en tevens laatste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Stoffel Vandoorne moest zich tevreden stellen met de achttiende plaats.

Vettel werkte zijn snelste ronde af in 1:43.091, meer dan drie tienden sneller dan regerend wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes). De derde tijd kwam op naam van Vettels Ferrari-ploegmaat Kimi Räikkönen. Max Verstappen (Red Bull) en Valtteri Bottas (Mercedes) maakten de top vijf compleet.

Vandoorne legde dertien rondjes af en noteerde daarbij een snelste tijd van 1:45.505. Enkel Marcus Ericsson (1:45.910) en Brendon Hartley (1:46.186) reden trager. Onze landgenoot moest meer dan zeven tienden prijsgeven op zijn Spaanse ploegmakker Fernando Alonso. Die laatste reed met 1:44.763 de elfde tijd.

Vrijdag moest Vandoorne twee keer genoegen nemen met de negentiende en op een na traagste chrono. "We hebben nieuwe onderdelen aan de auto getest, en het hoofddoel was die te begrijpen en te verkennen", legde Vandoorne na de eerste testdag in Bakoe uit. "Er is nog veel te leren en te verbeteren, maar ik denk dat de vooruitgang die we vandaag boekten toont dat het de goede kant op gaat."

In de slotfase knalde Sergey Sorotkin tegen de muur. De F1-bolides moesten even naar binnen, maar mochten niet veel later opnieuw op het circuit rondscheuren. Later vandaag staan de kwalificaties op het programma. Vanaf 15 uur kan onder meer Sebastian Vettel een gooi doen naar de polepositie.

