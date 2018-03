Vettel dankt... safety car Hamilton verliest na blunder in controlekamer Jo Bossuyt

26 maart 2018

07u06 0 Formule 1 Lewis Hamilton heeft de Grand ¨Prix van Australië verloren. Veel meer dan Sebastian Vettel hem won. Meer dan ooit in de geschiedenis van Formule 1 is het met de huidige generatie auto's immers niet meer mogelijk om echt te racen. En dat had gisteren minstens één leuke kant: Vettels overwinning is goed voor de spankracht in het kampioenschap, want de snelste auto is met voorsprong de Mercedes.

JO BOSSUYT

En dan reed hij plots op kop. Sebastian Vettel, als bij wonder. Niemand die het snapte. Lewis Hamilton ook niet. Langs de boordradio: "Wat is er nu gebeurd? Heb ik een fout gemaakt?" Antwoord vanuit de Mercedes-garage: "We weten het ook niet. We zullen het hier even moeten narekenen."

