Vettel bij Mercedes? Bottas maakt zich geen zorgen: “Duidelijke boodschap gekregen dat ze Sebastian niet halen” GVS

11 juni 2020

11u47

Bron: Sky Sports 0 Formule 1 Valtteri Bottas verwacht niet dat hij zijn Mercedes-zitje kwijtspeelt aan Sebastian Vettel. Mercedes-baas Toto Wolff zei eerder dat hij niet zomaar ‘neen’ zegt tegen Vettel, maar de 30-jarige Fin is niet ongerust. “Ik kreeg van het team de duidelijke boodschap dat er niets verandert.”

"Elk jaar is er speculatie over de plaatsen bij Mercedes", begon Bottas zijn relaas in de Formule 1 podcast van Sky Sports. "Dit jaar is het grappig omdat er zelfs nog geen race heeft plaatsgevonden. En ik zou mijn zitje al kwijt zijn."

Begin mei dumpte Ferrari viervoudig wereldkampioen Sebastien Vettel. Sindsdien is zijn toekomst onbekend. Vettels naam dook al overal op en hij werd gelinkt aan Mercedes. Ook al omdat Mercedes-baas Toto Wolff een eventuele spraakmakende overgang nooit helemaal uitsloot. “We zijn het een viervoudige wereldkampioen op zijn minst verschuldigd om niet zomaar meteen ‘neen’ te zeggen”, vertelde Wolff vorige week nog. “We moeten hierover nadenken.” Bovendien zou een Duitse coureur in een Duitse wagen marketingtechnisch een goed verhaal kunnen worden.

Maar Bottas ziet zichzelf dus ook volgend seizoen in een Mercedes rondscheuren. “Het team heeft mij aangegeven dat ik me geen zorgen moet maken. Iedereen binnen het team is heel eerlijk over de contracten. Ik heb van het team een duidelijke boodschap gekregen dat ze niet overwegen Sebastian binnen te halen."

Bottas en zijn ploegmakker Lewis Hamilton, de zesvoudige wereldkampioen, hebben momenteel beiden slechts een overeenkomst tot het einde van het jaar. De contractbesprekingen bij Mercedes zullen pas starten na de start van het door het coronavirus verlate F1-seizoen op 5 juli in Oostenrijk.

Lees ook:

Lewis Hamilton voor het eerst sinds maart weer in een F1-bolide



Mercedes-baas Toto Wolff na eerste testrondjes: “We zijn klaar voor het nieuwe seizoen”



Kansen op F1-zitje als invaller verhogen voor Vandoorne: Mercedes gaat testrijder delen met Racing Point en McLaren