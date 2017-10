Verstappen woedend na tijdstraf die hem podium kost: "Deze steward is een mongool" PL

Max Verstappen en zijn vader Jos reageerden woedend op de beslissing van de wedstrijdjury in de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De Nederlander haalde in de laatste bocht Kimi Räikkönen in en finishte als derde, maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij met de vier wielen van zijn Red Bull buiten de baan was gekomen. Verstappen werd daarom in de uitslag als vierde geklasseerd. Terwijl hij zwetend stond na te genieten in het kamertje waar de top drie wachtte voor de huldiging, kwam het harde verdict binnen. Verstappen stapte hoofdschuddend weg.



Voor de microfoon van Ziggo Sport was Verstappen niet te spreken over de straf, die hem een duur verdiende podiumplaats kostte. "Het is gewoon belachelijk. Deze steward probeert mij altijd een straf aan te smeren. Ik was misschien vijf centimeter van de baan, terwijl iedereen wijd ging op het circuit. Het slaat nergens op. Ik hoop dat er volgend jaar niemand meer komt naar deze race", zei de 20-jarige Nederlander, die de bewuste steward tot twee keer toe een 'mongool' noemde.



Ook vader Jos reageerde bij Ziggo Sport furieus op het incident. "Wat een onzin. De FIA (Internationale Autosportfederatie) moet zich schamen. Ze begrijpen duidelijk niet wat racen is. Als het waar is dat wedstrijdleider Charlie Whiting hier opdracht voor heeft gegeven, dan zou hij direct zijn ontslag moeten krijgen van de Formule 1. Ik vind het gewoon niet normaal, als iedereen een straf zou krijgen, was de hele uitslag heel anders. Willen ze racen, of willen ze zielig gaan rijden. De enige die racet is Max, en dat is wat de mensen willen zien. Het is een belachelijke beslissing."

Teambaas Christian Horner van Red Bull reageerde eveneens pissig. "Een heel slecht besluit en ook zeer inconsequent. Ik heb tijdens de race tal van auto's buiten de baan zien rijden en geen van die coureurs is gestraft. Het is ook bijzonder jammer voor het Amerikaanse publiek, dat een geweldige inhaalactie zag waarmee Max de derde plek dik verdiende. Het is helaas nog steeds zo dat de wedstrijdjury in dit geval de coureurs niet gewoon laat racen." Horner voegde eraan toe dat hij geen protest zal indienen. "Uit ervaring weet ik dat het zinloos is zo'n besluit van de wedstrijdjury aan te vechten. We zullen het ermee moeten doen."

