Verstappen witheet van woede na vroege exit: "Je betaalt miljoenen voor een A-product en dan val je weer uit. Het is belachelijk en slaat nergens op" YP

29 juli 2018

18u56

Bron: Belga 1 Formule 1 De woede van Max Verstappen over zijn vroege uitvalbeurt in de Grote Prijs van Hongarije richtte zich op motorleverancier Renault. "Dit is niet de schuld van het team, dat weten we. Je betaalt miljoenen voor een A-product en dan val je weer uit. Het is belachelijk en slaat nergens op", mokte de Nederlander zondag.

Verstappen moest na vijf ronden op de Hungaroring zijn Red Bull met een pruttelende motor aan de kant parkeren. Hij lag op dat moment vijfde. "Ik pakte bij de start meteen twee posities, dus ik deed meteen alweer mee en dan houdt het op. Als je uitvalt is het gewoon balen. Wat precies de oorzaak is, weet ik niet en interesseert me ook niet. Het is in ieder geval niet de schuld van het team, dus het is enorm zuur."

De Nederlander scoorde door zijn uitvalbeurt geen punten en staat nu zesde in het WK met 105 punten. Kampioenschapsleider Lewis Hamilton heeft er inmiddels 213.

Ook Stoffel Vandoorne haalde het einde in zijn McLaren niet. De West-Vlaming moest opgeven met een kapotte versnellingsbak in de 51e ronde. Hij reed op dat moment als negende in de punten.