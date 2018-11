Verstappen wil clash met Ocon achter zich laten: “Logisch dat emoties het soms overnemen. We zijn geen robots” Arjan Schouten

22 november 2018

15u17

Bron: ANP 0 Formule 1 Anderhalve week na hun aanvaring in Brazilië schoven Max Verstappen en Esteban Ocon in Abu Dhabi weer samen aan voor een persconferentie. “Als je positie als leider van de race op zo’n manier afgepakt wordt, lijkt het me logisch dat er wat bij me los komt.”

Niet de afscheidnemende Fernando Alonso was vandaag het verhaal in Abu Dhabi. Nee, de nieuwe ontmoeting tussen kemphanen Max Verstappen en Esteban Ocon, bijna twee weken na hun clash op Interlagos en de daaropvolgende duwpartij. “Jullie houden van drama, hè”, reageerde Verstappen meteen na de eerste vraag die refereerde aan het voorval, beseffende dat hij een half uur lang weer over de gebeurtenissen in Brazilië zou gaan praten. Want natuurlijk kregen Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen, zittend tussen de twee youngsters in, nauwelijks vragen te beantwoorden.

“Of ik dingen anders zou doen als ik het over kon doen?”, herhaalde Verstappen de vraag die in meerdere varianten werd gesteld. “Nee, het was een emotionele reactie. Ik denk dat ik nog flink kalm was. Het had nog veel erger kunnen zijn.”

. @Max33Verstappen steekt zijn frustratie niet onder stoelen of banken. 🤬🖕 pic.twitter.com/06MfHRk9Lv Play Sports(@ playsports) link

Grinnikend onder zijn witte petje hoorde Ocon de woorden van de Limburger aan, die nog even verder ging. “Ik zag van de week een voetbalwedstrijd, daar werd ook geduwd. Het gebeurt overal. Wat had ik dan moeten zeggen tegen hem? ‘Dankjewel dat ik niet eerste maar tweede ben geworden door jou?’ En had ik hem dan een hand moeten geven. Jullie horen allemaal niet wat daar gezegd is, hè, toen we elkaar na de race zagen. Ik wel.”

Waar ging dat gesprek over dan, wilde een perszaal vol journalisten weten? Verstappen: “Iets wat ik niet verwachtte, het maakt niet eens uit wat. Maar ik was behoorlijk pissed off door wat hij zei. Ik verwachtte een excuus, was van de leiding gereden door een achterblijver. Een nutteloze actie ook, want hij zou daarna toch weer achter me beland zijn. Als je positie als leider van de race op zo’n manier afgepakt wordt, lijkt het me logisch dat de emoties het even overnemen. Dus dan komt er wat los bij me. We zijn geen robots.”

Wat Ocon toe te voegen had? Weinig. Even maakte de Fransman excuses, om daarna weer te zeggen dat hij alle recht had om de leider van de wedstrijd als leider in te halen. “Sorry voor Max, het was zijn race, hij had moeten winnen. Maar aan de andere kant, ik reed snel weg uit de pits en kwam even vast te zitten achter Max, die duidelijk bezig was met het managen van zijn banden. Waarop het team me vertelde dat ik mezelf mocht unlappen, als dat kon. Dus ging ik ervoor, want misschien kon ik nog wel in de punten eindigen. En toen gebeurde dit... Tja, het is niet anders. We moeten het maar achter ons laten.”