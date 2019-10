Verstappen wekt ergernis bij collega's: “Sommigen zijn heel slim, anderen een beetje dom” GVS/JB

28 oktober 2019

10u08 0 Formule 1 Wanneer Max Verstappen in de buurt is, letten Sebastian Vettel en Lewis Hamilton extra op. Dat verklaarden beide Formule 1-piloten na de manche in Mexico. Hamilton, die bijna voor een zesde keer wereldkampioen is, kwam in de eerste bochtencombinatie in aanraking met de Nederlander. “Sommigen zijn slimmer, sommigen zijn heel slim, agressief en anderen zijn een beetje dom”, gaf de Brit Verstappen een steek onder water.

Verstappen vertrok vanop de vierde plek, maar moest na contact met Hamilton al in de eerste bocht door het gras. Enkele ronden later liep het weer mis. Onze noorderbuur zette de aanval in bij Bottas, maar liep daarbij een lekke band op en werd teruggeslagen naar de achterste gelederen. Verstappen mocht een topnotering vergeten, hij werd uiteindelijk zesde na een inhaalrace. Na de manche namen zijn collega’s het rijgedrag van de 22-jarige Nederlander (alweer) onder de loep.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 1/71) ⚠️



We've got lots of debris in Sector 1



Minor contact between Hamilton and Verstappen meant they both took to the grass#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/NzydIEGVJ5 Formula 1(@ F1) link

Hamilton kwam als eerste aan het woord. “Ik denk dat elke coureur anders is”, vertelde hij op de persconferentie. “Sommigen zijn slimmer, sommigen zijn heel slim, agressief en anderen zijn een beetje dom”, was Hamilton duidelijk. “Door de ervaring die ik inmiddels heb, geef ik sommige coureurs meer ruimte en bij andere coureurs hoeft dat helemaal niet. Zij hebben veel respect. Maar Max... Ja de kans is groot dat je elkaar kan raken als je hem geen extra ruimte geeft, dus vaak doe ik dat.”

LAP 5/71



VERSTAPPEN PUNCTURE 😩



From the highs of Saturday... the Dutchman drops to last place#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/yyL4lb9Mwy Formula 1(@ F1) link

Duidelijke woorden, al wilde de Brit het niet té ver drijven. “Al denk ik niet dat de botsing met opzet was. Max is een soort magneet voor dit soort situaties.” De vraag of de coureurs Verstappen anders benaderen en of hij de agressiefste piloot op het circuit is, werd ook gesteld aan Sebastian Vettel. “Ja en ja” antwoordde de Duitser zonder verpinken. Op de vraag of hij een uitgebreider antwoord kon geven, klonk het zeer simpel: “Nee. Knip en plak het antwoord van Lewis maar. Dat klopt.”

Villeneuve: “Max geeft slechte voorbeeld”

Ook zaterdag kreeg Verstappen al de wind van voren. Hij reed de snelste ronde in de kwalificaties, maar moest zijn poleposition inleveren: drie plaatsen achteruit op de grid omdat hij niet trager was gaan rijden toen de gele vlag na de zware crash van Bottas werd bovengehaald. “Ik weet wat ik doe”, zei Max daarover. Veel waarnemers vonden van niet. Zoals ex-wereldkampioen Jacques Villeneuve, die scherp was: “Max geeft een wel zeer slecht voorbeeld. Als je een gele vlag ziet, dan moet je vertragen. Anders breng je anderen in gevaar.”

Made the most of my race after an initial setback. Considering the circumstances it was still a good race. This just wasn’t our weekend, but we will bounce back in USA #KeepPushing #MexicoGP 🇲🇽 pic.twitter.com/UR6mFtpYy7 Max Verstappen(@ Max33Verstappen) link