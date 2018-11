Verstappen verrast zichzelf in Brazilië met snelste rondetijd, Vandoorne 19de LPB

09 november 2018

15u54

Bron: anp 0

Max Verstappen heeft de snelste ronde neergezet tijdens de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Brazilië. De Nederlander zei vooraf nog dat het circuit van Interlagos niet was gemaakt voor zijn Red Bull, maar troefde niettemin zijn concurrenten af met een rondetijd van 1.09.011. De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) en de Brit Lewis Hamilton (Mercedes) gaven heel weinig toe. Vettel was slechts 49 duizendsten langzamer dan Verstappen, Hamilton 96 duizendsten. Stoffel Vandoorne klokte in zijn McLaren de negentiende en voorlaatste tijd.

Uitslag eerste vrije oefenritten:

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Renault) 1:09.011 (16 ronden)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:09.060 (20)

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:09.107 (28)

Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault) 1:09.395 (23)

Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:09.573 (28)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:09.679 (23)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:09.922 (28)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:10.236 (15)

Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari) 1:10.346 (28)

Esteban Ocon (Fra/Racing Point Force India) 1:10.361 (34)

Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:10.662 (34)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:10.679 (34)

Antonio Giovinazzi (Ita/Sauber-Ferrari) 1:10.685 (29)

Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:10.799 (30)

Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:10.934 (30)

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:11.013 (28)

Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes) 1:11.037 (30)

Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda) 1:11.176 (32)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:11.452 (23)

Nicholas Latifi (Can/Racing Point Force India) 1:11.493 (34)