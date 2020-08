Verstappen verbreekt dominantie Mercedes en pakt z’n eerste zege van het seizoen na ijzersterke race MXG

09 augustus 2020

16u32 12 Formule 1 Max Verstappen (RedBull Racing) heeft de 70th Anniversary Grand Prix gewonnen. Op het circuit van Silverstone reed de Nederlander een foutloze race. Lewis Hamilton (Mercedes) eindigde tweede. Valtteri Bottas moest vrede nemen met een derde plaats. Het is de eerste keer dit seizoen dat een GP níet door een Mercedes gewonnen wordt.

SENNNNNND IT! 🏆👏 @Max33Verstappen wins the #F170 Grand Prix to claim his first win of 2020! 💪 #ChargeOn pic.twitter.com/KiJAX7hMLt Aston Martin Red Bull Racing(@ redbullracing) link

De startgrid was niet veelbelovend. Met Mercedes op de eerste startrij leek het weer een demonstratie van de Duitse renstal te gaan worden. Zeker nadat ze vorige week ook op hetzelfde circuit zo hadden gedomineerd. Max Verstappen, de enige man die de zwarte bolides de laatste weken nu en dan kon bedreigen, startte ook maar vanop de vierde plaats. Invaller Nico Hülkenberg had z'n Racing Point op plaats drie geparkeerd.

In de eerste bochten viel Hamilton aan, maar Bottas verzilverde z’n poleposition en werkte de eerste rondes aan de leiding af. Verstappen haalde al na enkele meters Hülkenberg bij. Sebastian Vettel maakte in de eerste bocht een zwieper en was op achtervolgen aangewezen. De Duitser eindigde een frustrerende wedstrijd op een twaalfde plaats.

Belangrijk detail: Verstappen ging van start op de harde band, beide rijders van Mercedes stonden op de zachtere mediumband. Waar dat normaal betekent dat zij veel sneller moeten zijn, hield Verstappen gelijke tred. De Nederlander bleef op twee à drie seconden van het duo hangen. Daardoor kon hij langer doorgaan en pakte hij na de eerste pitstops de leiding over van Bottas. Die uitgekiende racestrategie van RedBull zorgde ervoor dat Verstappen niet in de problemen kwam.

Verstappen 2de in WK-stand

De Nederlander hield z'n hoge snelheid vast en bouwde stelselmatig z'n voorsprong op Bottas uit. Die werd in de voorlaatste ronde nog bijgehaald door Lewis Hamilton, maar Verstappen was dan al lang gaan vliegen. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Verstappen en ook de eerste race die niet door Mercedes wordt gewonnen. Lewis Hamilton pakte tussendoor nog de snelste ronde én een extra puntje. Hij behoudt in de stand dertig punten voorsprong op Max Verstappen.

Na de race vroegen Hamilton en Bottas zich af waarom hun banden zo snel versleten waren, terwijl Verstappen er rustig doorheen mompelde: “De banden waren goed”.

Het is voor Verstappen z'n negende F1-zege uit z'n carrière. Hij klimt in de WK-stand naar een tweede plaats met 77 punten. Hamilton leidt nog altijd met 107, Bottas heeft er 73 en is derde.

De uitslag:

1. Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) de 306,198 km in 1u19:41.993

2. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) op 11.326

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 19.231

4. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 29.289

5. Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda) 39.146

6. Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 42.538

7. Nico Hülkenberg (Dui/Racing Point-Mercedes) 55.951

8. Esteban Ocon (Fra/Renault) 1:04.773

9. Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:05.544

10. Daniil Kvyat (Rus/AlphaTauri-Honda) 1:09.669

11. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Honda) 1:10.642

12. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:13.370

13. Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:14.070

14. Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1 ronde

15. Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1 ronde

16. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1 ronde

17. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1 ronde

18. George Russell (GBr/Williams-Mercedes) 1 ronde

19. Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1 ronde

