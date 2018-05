Verstappen-superfan (14) te ziek om 'Mad Max' te ontmoeten: "Het is maar 500 meter, maar 500 meter te ver" Redactie

18 mei 2018

14u49

Bron: AD.nl 0 Formule 1 Hij woont maar op 500 meter afstand van het circuit van Zandvoort, waar de Nederlandse Formule 1-rijder Max Verstappen dit weekend te zien is. Toch gaat Pleun zijn grote idool niet in actie zien: door zijn spierziekte zit een uitstapje naar de racebaan er niet in. Zijn moeder plaatste een oproepje op Twitter, in de hoop dat Verstappen een gaatje in zijn agenda kan vinden voor de zieke jongen.

Met haar tweet probeert Marije, de moeder van de veertien-jarige Pleun, de aandacht te trekken van de F1, die tijdens het pinksterweekend immers heel dicht bij zijn grote fan is. "Het is maar 500 meter, maar 500 meter te ver." Door de herrie en de drukte is het voor Pleun onmogelijk om naar het circuit te gaan.

Marije_tweets 🍀 on Twitter Dit weekend, op 500 mtr afstand van zijn voordeur, zal zijn grote idool in zijn race auto het circuit van #zandvoort berijden. Hij kan er niet bij zijn. Te druk, te hard geluid. Maar hij zou zó graag... @Max33Verstappen ontmoeten. (Hij=mcg zoon met #spierziekte) #jumboracedagen

Twinkeling in de ogen

Pleun kan door zijn aandoening niet meer praten. Ook zelfstandig eten lukt niet meer. Elke keer als het over Max Verstappen gaat krijgt de jongen echter een twinkeling in zijn ogen. Red Bull-petjes, autootjes: Pleun heeft ze allemaal.

Marije wil haar zoon gelukkig maken met haar oproep, maar ze hoopt ook te laten zien dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is dat je zomaar naar evenementen als de Jumbo Racedagen kunt gaan.