Verstappen snelste in tweede vrije training, Ricciardo crasht zwaar, Ferrari's (weer) niet op het voorplan

10 juli 2020

17u01 2 Formule 1 Max Verstappen aast op revanche. De Nederlander van RedBull Racing heeft in de tweede vrije oefentraining van de Grote Prijs van Steiermark de snelste tijd neergezet. Na z’n vroege opgave vorige week heeft Verstappen wat goed te maken. Eerder op de dag won Sergio Perez (Racing Point) de eerste oefensessie.

In de eerste vrije training strandde Verstappen al op een zucht van winnaar Perez. Toen kwam hij één tiende tekort. In de tweede sessie was het wel raak. Verstappen rondde de RedBull Ring in 1:03.660. Een zucht voor de Fin Valtteri Bottas (1:03.703) en opnieuw Sergio Perez (1:03.877). Lance Stroll parkeerde de tweede Racing Point op de vierde plek. Lewis Hamilton reed in z’n Mercedes de zesde tijd. De Ferrari’s stelden net als in de eerste sessie teleur. Leclerc klokte de negende tijd, Vettel de zestiende.

De sessie werd even overschaduwd door een stevige crash van Daniel Ricciardo (Renault). De Australiër verloor in een bocht de controle over z’n bolide en gleed richting de bandenmuur. Hij kwam er met hoge snelheid tot stilstand. Ricciardo leek last te hebben van het been. Hij kreeg een medische controle en werd volledig fit bevonden. Even later stond de Australiër alweer in de paddock. Aan z’n bolide was meer schade, de hele linkerkant lag aan diggelen. Ook Alex Albon, ploegmaat van Verstappen, ging van de baan, maar zonder erg.

Daniel Ricciardo spun and hit the barriers hard at Turn 9️⃣



Perez snelste in eerste oefensessie

Dat de Racing Point-bolides met hun Mercedesmotor meespelen voor de podiumplekken is ondertussen wel duidelijk. Sergio Perez won de eerste oefensessie. De Mexicaan lukte op de Red Bull Ring in Spielberg een rondje in 1:04.867. Daarmee was hij 96 duizendsten sneller dan de Verstappen. De Mercedessen van de Fin Valtteri Bottas (1:05.089) en de Britse wereldkampioen Lewis Hamilton (1:05.120) waren goed voor de derde en vierde tijd. De Canadees Lance Stroll (Racing Point) vervolledigde de top vijf. Ferrari stelde teleur met Sebastian Vettel op de tiende plaats en Charles Leclerc op de twaalfde stek.

Morgen volgen de derde oefensessie (12u-13u) en de kwalificaties (15u-16u). De Grote Prijs begint zondag om 15u10. Het voorbije weekend ging het F1-seizoen van start met de Grote Prijs van Oostenrijk, eveneens in Spielberg. Bottas won, voor Leclerc en Lando Norris. Hamilton viel na een tijdstraf net naast het podium.

Norris drie plaatsen achteruit op startgrid

Norris (McLaren) wordt zondag drie plaatsen achteruitgezet op de startgrid. De wedstrijdcommissarissen bestraften de Brit omdat hij tijdens de eerste vrije oefensessie de Fransman Pierre Gasly (AlphaTauri) op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg voorbijstak terwijl de gele vlag uithing, wat verboden is.

Uitslag eerste oefensessie:

Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:04.867 (32 ronden)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:04.963 (31)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:05.089 (31)

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:05.120 (29)

Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:05.396 (36)

Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda) 1:05.483 (28)

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:05.602 (40)

Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Honda) 1:05.698 (27)

Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:05.769 (31)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:05.770 (25)

Daniil Kvyat (Rus/AlphaTauri-Honda) 1:05.815 (28)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:05.837 (28)

Esteban Ocon (Fra/Renault) 1:05.874 (35)

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:05.908 (25)

Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:06.441 (23)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:06.446 (31)

Jack Aitken (GBr/Williams-Mercedes) 1:06.768 (35)

Robert Kubica (Pol/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:06.797 (31)

Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1:09.598 (6)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) geen chrono (3)

