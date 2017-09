Verstappen snelste in eerste vrije training Maleisië, Vandoorne twaalfde PL

08u01

Bron: ANP 0 Getty Images Stoffel Vandoorne. Formule 1 Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Maleisië op het circuit van Sepang de snelste tijd neergezet. De Nederlander klokte met zijn Red Bull een tijd van 1:48.962. Daarmee was hij ruim zeven tienden sneller dan zijn Australische ploegmaat Daniel Ricciardo (1:49.719). Onze landgenoot Stoffel Vandoorne zette met 1:53.771 de twaalfde tijd neer.

De eerste training op het circuit in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur begon bijna een halfuur later vanwege de regen. Op de nog natte baan was Verstappen aan het einde van de trainingssessie ruim sneller dan zijn concurrenten. Fernando Alonso, ploegmaat van Vandoorne bij McLaren, zette met 1:50.597 de derde tijd neer vlak voor de Ferrari's van Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel. WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) volgde met de zesde tijd.



Verstappen, die zaterdag twintig wordt, eindigde vorig jaar als tweede in de GP van Maleisië, achter Ricciardo.

Getty Images