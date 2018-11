Verstappen snelste in eerste oefenritten, Alonso moet Vandoorne laten voorgaan in opgesmukte wagen LPB

23 november 2018

12u09

Bron: anp/belga 0 Formule 1 De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) heeft de beste tijd neergezet in de eerste vrije oefenritten voor de Grote Prijs van Abu Dhabi, de slotmanche van het WK Formule 1. Stoffel Vandoorne (McLaren) reed de achttiende tijd.

Verstappen klokte op het Yas Marina Circuit een rondje in 1:38.491. Daarmee bleef hij zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo (tweede op 0.454) en de Fin Valtteri Bottas (Mercedes, derde op 0.961) voor. Wereldkampioen Lewis Hamilton was goed voor de vierde tijd (op 1.052).

Stoffel Vandoorne, die in Abu Dhabi zijn (voorlopig?) laatste F1-race afwerkt, tekende voor een ronde in 1:42.114 (3.623 trager dan Verstappen). Zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso, ook bezig aan zijn laatste dagen als F1-rijder, was iets trager en zette de negentiende tijd neer (1:42.313). Alonso reed zijn rondjes in een speciaal voor zijn afscheid opgesmukte wagen. De Pool Robert Kubica (Williams), die zijn comeback vierde, moest genoegen nemen met de twintigste en traagste tijd (1:42.992). Deze namiddag staat de tweede vrije oefensessie op het programma.

Fernando Alonso's car is sporting a snazzy livery for his final F1 race weekend #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/SyA9gEQOo2 Formula 1(@ F1) link

Uitslag van de eerste vrije oefenritten:

1. Max Verstappen (Ned/Red Bull-Renault) 1:38.491 (27 rondes)

2. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault) 1:38.945 (19)

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:39.452 (29)

4. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:39.543 (26)

5. Esteban Ocon (Fra/Racing Point Force India-Mercedes) 1:40.102 (26)

6. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:40.235 (21)

7. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:40.417 (24)

8. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:40.453 (21)

9. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:40.588 (21)

10. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:40.663 (24)

11. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:40.671 (17)

12. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:41.023 (24)

13. Sergio Pérez (Mex/Racing Point Force India-Mercedes) 1:41.075 (23)

14. Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda) 1:41.137 (26)

15. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:41.493 (22)

16. Antonio Giovinazzi (Ita/Sauber-Ferrari) 1:41.662 (24)

17. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:41.928 (22)

18. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:42.114 (22)

19. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault) 1:42.313 (16)

20. Robert Kubica (Pol/Williams-Mercedes) 1:42.992 (26)