Verstappen reageert op 'eikel-uitspraak' Hamilton: "Altijd makkelijk om jonge rijder de schuld te geven" LPB

12 april 2018

11u23

Bron: anp/gpupdate 1 Formule 1 Max Verstappen denkt er niet aan om zijn rijstijl aan te passen na de kritiek die hij vorige zondag van Lewis Hamilton kreeg. De Britse wereldkampioen noemde Verstappen na de GP van Bahrein een 'eikel' toen hij de beelden terugzag van de botsing met de Nederlander.

"Waarom zou ik?", antwoordde Verstappen tijdens een persconferentie in de aanloop naar de GP van China van zondag in Shanghai. De piloot van Red Bull kreeg veel vragen over zijn crash met Hamilton, die hem in Bahrein de race kostte. "Ik deed niets verkeerd. Ik probeerde een andere auto in te halen. Ik zag die kans en wilde die grijpen. Zo had het vorig jaar in Mexico ook mis kunnen gaan. Dat is racen, zo simpel is het. Ik snap niet waarom iedereen hier nu zo bovenop springt."

Hamilton noemde de Nederlander na de race een 'dickhead' (eikel) en verweet hem een gebrek aan respect. Verstappen had aanvankelijk begrip voor Hamilton. "Dat zijn de emoties na een race", zei hij maandag nog. In Shanghai toonde hij zich minder diplomatisch. "Het is altijd makkelijk om een jonge rijder de schuld te geven. Zo zie ik dat. Misschien ga ik nog wel met hem praten als dat nodig is. Maar dit soort dingen gebeuren. Er is geen reden voor mij om iets te veranderen."