Verstappen ook dag na zijn verjaardag aan het feest in Maleisië, Vandoorne voor tweede keer op rij knap zevende YP

10u38

Bron: Belga 93 Getty Images Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) heeft vandaag de Grote Prijs Formule 1 van Maleisië gewonnen, de vijftiende manche van het seizoen. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) evenaarde op het circuit van Sepang met een zevende stek zijn beste resultaat ooit. Twee weken geleden eindigde hij op de GP van Singapore ook op die plaats.

De gisteren pas 20 jaar geworden Verstappen begon vanop de derde positie aan de race, maar nam in de vierde van 56 rondes de pole over van Lewis Hamilton (Mercedes). De Brit eindigde als tweede, voor de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull). De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), die als laatste vertrok, viel na een inhaalbeweging net naast het podium.



In de WK-stand blijft Hamilton de stand aanvoeren met 281 punten, voor Vettel (247 punten) en de Fin Valtteri Bottas (Mercedes/222 punten). Vandoorne (13 punten) krijgt er zes punten bij en staat veertiende.



Op 8 oktober staat de volgende GP op de agenda op het Suzuka International Racing Course in Japan.