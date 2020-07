Verstappen nuchter na vlekkeloze oefendag: “Verwacht niet dat dit rondje mij op poleposition brengt” Arjan Schouten

10 juli 2020

18u53

Bron: AD.nl 0 Formule 1 Hij reed naar de snelste tijd in de tweede vrije training en bij extreme regenval morgen zou die tijd zomaar eens poleposition waard kunnen zijn. “Maar laten we eerst maar eens afwachten of er nog gewoon gekwalificeerd kan worden en anders doen we dat zondag nog wel, verwacht ik.”

Tevreden stapte hij na de twee trainingen van de Red Bull Ring. Na zijn uitvalbeurt is Max Verstappen gebrand op een topresultaat bij de tweede afspraak in Oostenrijk. En een vlekkeloze vrijdag paste daar goed bij. Volgens de Limburger, die ’s morgens de tweede tijd klokte en ’s middags de snelste ronde noteerde, heeft zijn werkgever een stap in de juiste richting gezet. “Of dit goed genoeg is om zondag te winnen van Mercedes, daar is het nog wat te vroeg voor. Maar ik denk dat wij zelf heel tevreden mogen zijn”, aldus de Limburger. “We hebben wat andere dingen geprobeerd met de auto en ik denk dat we juiste richting hebben gekozen, waar ik heel blij om ben.”

Vanwege de voorspelde hevige regenval van morgen, bestaat er een kans dat de kwalificatie op de Red Bull Ring afgeblazen wordt. De sportleiding gaf voor de trainingen aan dat de uitslag van de tweede vrije training dan bepalend kan zijn voor de startopstelling. “Voorlopig sta ik dus op pole, maar laten we eerst maar eens afwachten wat het weer morgen gaat doen”, aldus Verstappen. “Zelfs als het weer te slecht is, denk ik dat we gewoon zondagochtend voor de race nog gaan kwalificeren. Dus ik verwacht niet dat dit rondje mij een poleposition brengt.”

Veel benieuwder is hij waar zijn RB16 in een volledige race toe in staat is. “Normaal zijn we daar nog wat sterker, maar gerekend over één rondje mag ik nu ook al niet klagen. En die elf rondjes die ik vorige week gereden heb, waren ook niet zo slecht. Dus het kan alleen maar beter gaan.”



