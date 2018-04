Verstappen na tumult in Azerbeidzjan: 'We moeten misschien minder gretig zijn als we met elkaar aan het racen zijn" Redactie

30 april 2018

22u33

Bron: ANP 0 Formule 1 Max Verstappen blikte vandaag in Peptalk op het Nederlandse Ziggo Sport nog even terug op zijn crash van gisteren in de GP van Azerbeidzjan.

"We gaven elkaar weinig ruimte en streden op het scherpst van de snede. Het was, zo denk ik, ook mooi om te zien op televisie. Er stond een sterke wind die dag en daardoor kon je heel goed in de slipstream van de ander rijden'', aldus de Nederlander via Facetime bij Peptalk. Hij moet even glimlachen als de video van de crash met Daniel Ricciardo voorbij komt. Twee of drie keer heeft hij de beelden teruggezien. "Het is zoveel makkelijker om het zo te beoordelen, dan als jezelf daar met 320 kilometer per uur aanremt.''

Ja, tuurlijk baalde hij van de crash. Maar Ricciardo de huid vol schelden deed hij niet. "Je baalt dat je niet finisht. Het ergste is dat het ook nog met je teamgenoot is. Het maakt niet eens uit wiens schuld het is, als teamgenoten wil je elkaar gewoon niet van de baan rijden. Het team was er natuurlijk niet blij mee, maar dat waren we zelf ook niet.''

Achteraf erkent Verstappen dat beide rijders misschien te overmoedig zijn geweest na de aansporingen van het team. "Misschien wel ja, maar ze vertrouwen ons. Het ging ook prima, helaas lukte deze actie niet. We moeten misschien minder gretig zijn als we met elkaar aan het racen zijn.''