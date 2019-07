Verstappen na speculatie over matchfixing: “Dat vind ik zo achterlijk” Arjan Schouten

13 juli 2019



Bron: AD 0 Formule 1 De suggestie dat de zege in Oostenrijk Max Verstappen twee weken geleden cadeau zou hebben gekregen, omschreef de coureur van Red Bull na de kwalificaties in Engeland als regelrechte onzin. “Als je zo redeneert, dan spoor je niet.”

In de paddock in Spielberg kon je de eerste complottheorieën meteen na de race al horen. Max Verstappen zou twee weken geleden niet alleen op eigen kracht de GP van Oostenrijk hebben gewonnen, maar op verzoek van de F1-organisatie zou Mercedes het even rustig aan hebben gedaan. De sport had eens een andere winnaar nodig, na maandenlange dominantie van Mercedes.

Die suggestie werd na de race ook nog eens uitgesproken door de Nederlandse voormalige Formule 1-coureur Michael Bleekemolen, die het kunststukje van Verstappen vond “ruiken naar matchfixing”. Live aan tafel bij het Formule 1-café van de Nederlandse betaalzender Ziggo herhaalde hij zijn woorden eerder deze week nog eens. “Uit de organisatie zou kunnen gevraagd zijn of Mercedes de motor een tandje lager wilde zetten’‘, zo verklaarde Bleekemolen op basis van bronnen die hij niet prijs wilde geven.

Max Verstappen had de opmerkelijke teksten van Bleekemolen natuurlijk ook gehoord en na de kwalificatie in Engeland, waar hij vierde werd, had hij er geen goed woord voor over. “De race zou me gegund zijn, toch? Nou, als je zo redeneert, dan spoor je niet. Dat vind ik zo achterlijk”, aldus Verstappen. Eerder noemde vader Jos de teksten van Bleekemolen op Twitter ook al onzin.

Sorry hoor Michel bleekemolen. Wat lul jij uit je nek Jos Verstappen(@ MaVic009) link