Verstappen na slappe zesde stek: "Als kijker had ik de tv uitgezet. Dat ze iets aan de auto's doen, want vroeger was inhalen hier geen probleem" Arjan Schouten

25 maart 2018

17u02

Bron: AD.nl 1 Formule 1 Bij zijn start zat hij klem en werd hij ingehaald. Met een spin liep hij nog meer achterstand op. Maar al na de kwalificatie zaterdag wist Max Verstappen dat de openingsrace van 2018, waarin hij uiteindelijk zesde werd, een heel lastige ging worden. "Inhalen is hier onmogelijk."

Klem bij de Ferrari’s, waardoor Kevin Magnussen langs hem heen schoot. Schade aan de vloer van de auto in rondje zes, waarmee de auto heel moeilijk te besturen werd, met een spin als gevolg. En daarna een race, klem achter de McLaren van Fernando Alonso. Allemaal niet optimaal, maar volgens Max Verstappen niet eens allesbepalend voor zijn toch wat povere start van het seizoen in de Australië. Daarbij speelde zijn kleine foutje in de kwalificatie, waardoor hij achter de beide Ferrari’s kwam, nog een grotere rol.

"Het wordt een beetje zoals Monaco hier", mopperde de Limburger, twee uur na de race, waarin hij net als de rest van de veld nog maar eens leerde dat inhalen net als vorig jaar nog steeds vrijwel onmogelijk is in Albert Park. Ook met een extra DRS-zone. "Kwalificatie is hier alles. En daarna moet je ‘m eigenlijk alleen maar uitrijden. Als je in die kwalificatie ergens wat laat liggen, ga je het hier nooit meer inhalen. Dat maakt de kwalificatie belangrijker dan de race, ja. Net als in Monaco het geval is."

Hij was niet de enige die klaagde. In de hele paddock werd er net als vorig jaar weer wat af gemopperd na de optocht door Albert Park. Een circuit waarop je met de bredere wagens nauwelijks nog iets uit kan richten. Rijd je anno 2018 te dicht op een voorganger dan vang je extra ‘vuile lucht’, wat je eigen neerwaartse druk minder maakt. Je moet daardoor feller op de rem en in de slipstream blijven is heel lastig. Met korte DRS-zones en een gebrek aan bochten waar je laat in kunt remmen, maakt het Albert Park tot een regelrechte ramp voor fans van inhaalacties.

Neem Mercedes. Dat team had overduidelijk de snelste auto, maar verloor de race simpelweg door een foefje van Ferrari met een pitstop tijdens een virtual safety car-situatie waarbij Vettel Hamilton voorbleef. En ook die achtste plaats van Valtteri Bottas, als vijftiende gestart na een crash in de kwalificatie, was geen reële afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

"Hier kun je gewoon niet inhalen", oordeelde Verstappen. "Kijk naar Lewis. Zelfde verhaal met Alonso voor mij. Die was ook veel te langzaam, maar ik kom er gewoon niet voorbij. Je probeert het wel, maar het maakt allemaal niet uit hier. Al ben je een seconde of anderhalve seconde sneller, je komt er nog steeds niet langs. En Alonso is natuurlijk ook geen pannenkoek."

Zijn uitzicht was de achterkant van de vleugel van McLaren. "Heel saai. Als kijker had ik de tv uitgezet. En tot er iets verandert blijft het ook zo. Of ze het circuit moeten veranderen? Bwah, ik denk dat ze iets aan de auto’s moeten doen, want vroeger was inhalen hier geen probleem."

Nam hij zichzelf nog iets kwalijk, naast die fout in de kwalificatie? Die spin bijvoorbeeld? "Mijn fout? Dat denk ik niet. Ik ben nog nooit eerder gespind in een race. In de zesde ronde brak er wat af in de vloer, waardoor de auto heel moeilijk te besturen werd. Dan wordt het een lastig verhaal."

Over twee weken race twee in Bahrein. "Daar is inhalen normaal beter te doen. Dus maar op naar de volgende."