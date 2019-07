Verstappen na crash met Vettel: “Balen, maar dit is óók racen” Arjan Schouten

14 juli 2019

20u06

Bron: AD 0 Formule 1 Een podiumplaats werd hem op Silverstone, na een geweldige race vol gevechten, nog door de neus geboord door een ram van Sebastian Vettel. Maar na snelle excuses van de Duitser was Verstappen snel weer afgekoeld: “Al blijft het balen, want ik had hier zeker derde en misschien zelfs wel tweede kunnen worden.”

Geen stoom uit de oren. Geen gevloek. Nee, Max Verstappen stapte na een geweldige race waarin nog veel meer had gezeten opvallend kalm uit zijn RB15. Verstappen had na een tweede plaats in 2016 een tweede podiumplaats op Silverstone kunnen bemachtigen, tot hij na vele gevechten met beide Ferrari-coureurs nog door Sebastian Vettel uit de strijd om de podiumplaatsen werd geramd. “Ik was er voorbij en hield de deur dicht voor Seb. Normaal verwacht je dan dat hij naar rechts gaat, maar hij remde te laat. En ja, toen voelde ik opeens die klap”, zo speelde Verstappen een kwartiertje na de finish van de Britse grand prix de film nog eens af.

Meteen na de race kwam Vettel schuldbewust naar de Nederlander toe, om zijn excuses te maken. “Alleen maar goed dat hij de fout meteen toegeeft”, aldus Verstappen, die later vernam dat Vettel ook bestraft was door de wedstrijdleiding (tien seconden en twee strafpunten op de licentie): “Dit soort dingen kunnen nu eenmaal gebeuren. Uiteindelijk is dit ook weer racen, natuurlijk”, vervolgde Verstappen, die al zo vaak pleitte voor meer racegevechten en minder regeltjes: “Soms werkt dat voor je, soms niet.”

In Engeland dus niet. En dat deed na een meeslepend gevecht met Leclerc en daarna de strijd met Vettel toch wel een beetje zeer: “Want natuurlijk blijft het wel balen, anders was ik hier gewoon zeker derde en misschien zelfs wel tweede geworden. Lewis Hamilton had ik normaal gezien niet meer gepakt, maar Valtteri Bottas misschien wel.”

Want het tempo van de RB15 was na de stunt in Oostenrijk wederom dik in orde. Door de gevechten met Ferrari vertekende het verschil met Mercedes zelfs nog flink: “We gingen wel hard, ja. Alles voelde goed aan, het tempo zat er lekker in.”

Gek genoeg zelfs nog na die ram van Vettel en het uitstapje door de grindbak. “Uiteindelijk ben ik nog blij dat ik het einde heb kunnen halen met schade. Toen ik in grind stond dacht ik echt dat dat er niet meer in zat”, aldus Verstappen die met een gehavende wagen nog vijfde werd: “Geen idee hoe me dat gelukt is.”