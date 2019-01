Verstappen moet als taakstraf meelopen met Formule E-stewards: “Leuk en zeer interessant” Redactie

12 januari 2019

23u55

Bron: ANP 0 Formule 1 Max Verstappen heeft vandaag genoten van de eerste van twee dagen taakstraf. De Nederlandse Formule 1-rijder van Red Bull loopt in Marrakesh mee met de stewards bij de Formule E. “Het was echt een leuke dag en zeer interessant om het eens van een andere kant te bekijken”, aldus de 21-jarige Verstappen op de website van de overkoepelende autofederatie FIA.

Verstappen deelde afgelopen seizoen na de Grand Prix van Brazilië een duw uit aan Esteban Ocon, die hem kort daarvoor op dubieuze wijze van de zege in de wedstrijd zou hebben afgehouden. Hij kreeg daarvoor een taakstraf van de FIA.

Twee dagen moet hij meelopen in Marrakech. Verstappen ziet dat niet als een straf, zo blijkt uit zijn woorden. “Ik denk dat het goed en leerzaam is om verschillende dingen in de racesport te ervaren. Dus niet alleen achter het stuur zitten. Dat ik nu dit soort werk doe, is erg positief voor mijn ontwikkeling.”