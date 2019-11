Verstappen maakt geen vrienden bij Ferrari met uitspraak over “valsspelen”: “Hij heeft geen flauw idee waar hij het over heeft” Redactie

04 november 2019

11u04

Bron: AD.nl 18 Formule 1 De afgelopen races was Ferrari keer op keer het te kloppen team. De Italiaanse renstal had veruit de hoogste snelheid, maar daar was dit weekend in de Verenigde Staten plots niets meer van te merken. Toevallig nadat Red Bull de FIA had gevraagd om opheldering te geven over technische regels omtrent de brandstoftoevoer. Ferrari noemt de uitlatingen van Verstappen “slecht voor de sport”.

Er werd al weken geopperd dat Ferrari extra snelheid had gevonden door een trucje met de brandstoftoevoer, wat evenwel nooit bewezen is. Red Bull vroeg of zoiets legaal zou zijn en de FIA antwoordde dat dat niet het geval is. Een eventueel achterpoortje in de wet is daarmee dus gedicht en Ferrari zou daar dus geen gebruik meer van mogen maken, mocht dat inderdaad het geheim zijn geweest.

Ook Max Verstappen zag dat de snelheid bij Ferrari plots verdwenen was en reageerde daar voor de camera van Ziggo Sport gevat op. “Dat krijg je als je stopt met valsspelen”, sprak de Nederlander. “Daar is nu goed naar gekeken en dat moeten we nu dus goed in de gaten blijven houden.”

Leclerc: “Max heeft geen flauw idee waar hij het over heeft”

Bij Ferrari zijn ze uiteraard niet opgezet met de uitspraak van de Nederlander. “Ik heb sommige opmerkingen gehoord en ben daar zeer teleurgesteld over”, aldus teambaas Mattia Binotto. “Sebastian Vettel had op zaterdag bijna de polepositie beet en Charles Leclerc reed met een oudere motor. Toegegeven, we waren zwak in de race, maar dat lag niet aan de snelheid op de rechte stukken. Zulke opmerkingen zijn fout en slecht voor de sport. Misschien moeten sommige mensen beter op hun woorden letten.”

Ook Leclerc was niet te spreken over de uitspraken van zijn concurrenten. “Dit is een grap. Max heeft geen flauw idee waar hij het over heeft”, aldus de Monegask. “Hij is geen onderdeel van ons team. Ik weet niet hoe hij erbij komt om dit te zeggen.”

Ook Hamilton en Wolff deden hun zegje

Overigens is niet alleen Verstappen van mening dat met de verduidelijking van de regels Ferrari een slag is toegediend. Ook Lewis Hamilton en Mercedes-teambaas Toto Wolff lieten van zich horen. Het wordt een interessante week”, sprak de kersverse wereldkampioen na de kwalificaties. “Ferrari heeft overduidelijk wat kracht moeten inleveren. Het is interessant om te zien hoe ze daar in de race mee omgaan.”

Wolff wilde niet gelijk spreken van een tegenslag voor Ferrari. Hij noemde het besluit van de FIA erg goed. “Nu is de regelgeving een stuk duidelijker. Dat is sterk van de FIA. Maar dit is standaardproces en komt vaker voor.” Red Bull-teambaas Christian Horner was ook blij met de verduidelijking. “Ik zeg niet dat iemand iets verkeerd deed, maar als ze dat zouden doen, is dat nu in ieder geval illegaal.”

Verstappen eindigde in de Verenigde Staten vlak achter de twee wagens van Mercedes en ruim voor de Ferrari van Charles Leclerc. Het gat was meer dan 45 seconden. Sebastian Vettel was al eerder uitgevallen met een afgebroken achterwielophanging.