Verstappen krijgt steun van Niki Lauda: "Zijn straf is de slechtste beslissing die ooit is genomen"

17u03

Bron: ANP 0 getty

F1-legende Niki Lauda wil zo snel mogelijk het werk van de wedstrijdjury bij de F1-races aan de kaak stellen. De Oostenrijkse topman van renstal Mercedes én drievoudig wereldkampioen hekelde de beslissing van de stewards om Verstappen te straffen voor zijn inhaalmanoeuvre bij Kimi Räikkönen aan het einde van de GP van de Verenigde Staten.



"De slechtste beslissing die ooit is genomen, want Verstappen deed niets fout", aldus Lauda. "Ik wil dit heel snel op de agenda zetten, zodat dit niet meer voorkomt. De wedstrijdjury had zich er niet mee te bemoeien, het was een normaal inhaalmanoeuvre. Vorig jaar hebben we het er met de stewards al over gehad dat ze bij dit soort acties niet ingrijpen. Het is belachelijk om de sport met dit soort beslissingen te vernietigen."



Verstappen zakte in de uitslag van de derde naar de vierde plaats door een tijdstraf van vijf seconden, die hij kort na afloop van de race kreeg opgelegd. De wedstrijdjury had gezien dat de Nederlander met de vier wielen van zijn Red Bull buiten de baan was gekomen bij zijn inhaalactie en beoordeelde dat als onreglementair.