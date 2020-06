Verstappen is er klaar voor: "Ga alles doen om wereldkampioen te worden” GVS

30 juni 2020

13u57

Bron: Belga 0 Formule 1 Kan hij dit jaar voor het eerst wereldkampioen in de Formule 1 worden? Max Verstappen durft het niet zeggen. “Ik hoop het, maar het is zo moeilijk te voorspellen. Eén ding weet ik zeker: we gaan er alles aan doen om ervoor te vechten”, zei de Nederlander in een vooruitblik op de start van het seizoen komend weekend.

“Mercedes is het te kloppen team, zij zijn al zo lang zo dominant. Het wordt heel moeilijk om ze te verslaan, maar ik ben ervan overtuigd dat we sterker zijn geworden. Het is een mooie uitdaging om te proberen Mercedes te kloppen”, aldus Verstappen, die vorig jaar in het WK als derde eindigde na de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Het zal best vreemd zijn dat de tribunes nu leeg blijven en dat er geen oranje leger is. Hopelijk kunnen we er een mooie show van maken voor iedereen die voor de tv zit

De 22-jarige coureur van Red Bull, die in Hasselt geboren werd, is naar eigen zeggen in fysiek opzicht nog beter dan bijna vier maanden geleden, toen hij naar Australië vloog met de gedachte dat het seizoen daar zou beginnen. Vlak voor de eerste training werd de GP in Melbourne echter afgelast als gevolg van de coronacrisis. Na wekenlang thuiszitten kan Verstappen komend weekend in Oostenrijk eindelijk aan het seizoen beginnen.

“Mijn training in de aanloop naar een race was nog nooit zo goed, omdat ik zoveel vrije tijd had. Ik voel me nu nog beter in vorm dan toen ik naar Australië ging.”

De Nederlander zegevierde de afgelopen twee jaar op de Red Bull Ring, bij de thuisrace van zijn team. “Ik denk niet echt aan een hattrick op dit circuit, ik word liever wereldkampioen”, aldus Verstappen. “Het belangrijkste is dat we een competitieve auto hebben en dat ik op m’n best presteer.”

De tribunes rond de Red Bull Ring kleurden de afgelopen jaren steeds oranje. Duizenden Nederlandse fans kwamen naar Spielberg om Verstappen aan te moedigen. “Het zal best vreemd zijn dat de tribunes nu leeg blijven en dat er geen oranje leger is. Hopelijk kunnen we er een mooie show van maken voor iedereen die voor de tv zit.”

Lees ook:

Sirotkin keert als reservecoureur terug bij Formule 1-team Renault

Mercedes ruilt in strijd tegen racisme en discriminatie zilveren wagens in voor zwart exemplaar