Verstappen is er bijna, maar nog niet helemaal Arjan Schouten

09u19

Bron: AD.nl 0 Photo News Max Verstappen. Formule 1 Aan het einde van zijn derde Formule 1-seizoen is Max Verstappen (20) gearriveerd tussen de grote jongens. Maar het doel, de grootste worden, is in 2017 nauwelijks dichterbij gekomen.

Bijna is Max Verstappen waar hij als Formule 1-coureur wil zijn. Bijna, maar nog niet helemaal. En dat laatste wordt aan het einde van zijn derde seizoen nog eens duidelijk, wanneer hij drie dagen voor de slotrace in Abu Dhabi aanschuift in de donkere persconferentiezaal van het verder toch zonovergoten Yas Marina Circuit.

