Verstappen: “F1-stewards zijn zoals de ref in het voetbal: van de ene krijg je rood, een andere trekt voor dezelfde overtreding geel” LPB

27 december 2019

11u04

Bron: GPUpdate.net 0 Formule 1 Max Verstappen vergelijkt de stewards in de Formule 1 met hoe het eraan toegaat in het voetbal. “Van de ene scheidsrechter krijg je daar rood, een andere geeft voor een vergelijkbare overtreding geel”, zegt de Red Bull-coureur. “Dan heb je zoiets van: ‘Wat is hier aan de hand?’.

Verstappen werd het voorbije seizoen onder meer bij de stewards geroepen na de Grote Prijs van Oostenrijk. Een inhaalmanoeuvre op Charles Leclerc was voer voor discussie. Na lang beraad kwam de Nederlander er van af zonder sanctie.

“Je zal altijd de nodige inconsistentie hebben bij beslissingen van de wedstrijdleiding”, zegt Verstappen in een interview met GPUpdate.net. “Ook al probeer je tijdens het seizoen dezelfde lijn aan te houden. Het is zoals in het voetbal. Als je een wedstrijd in de Champions League hebt, dan kun je van de ene scheidsrechter rood krijgen, terwijl een andere ref voor een vergelijkbare overtreding geel trekt. Dan heb je als voetballer zoiets van: ‘Wat is hier aan de hand?’ In de Formule 1 is het volgens mij precies hetzelfde. Natuurlijk zijn er de reglementen, maar dan nog hebben de stewards de vrijheid om te bepalen hoe de regels uiteindelijk worden toegepast. Je krijgt het nooit volledig consistent. Maar dat is ook niet erg. Als jij degene bent die de straf krijgt, ben je nooit blij. Tenzij je iets gedaan hebt wat echt niet kan, dan kun je je er wel bij neerleggen. Maar als het fifty-fifty is en je krijgt een straf, dan zul je je altijd afvragen: ‘Waarom ik?’”

Verstappen liep begin dit jaar een dagje mee met de stewards tijdens een Formule E-race in Marokko. Een taakstraf die de Internationale Autosportfederatie (FIA) hem had opgelegd na een incident met Esteban Ocon tijdens de GP van Brazilië in 2018. “Ik ben in de kamer van de stewards geweest en zag hoe ze te werk gingen bij het uitdelen van een straf”, zegt Verstappen. “Ze hebben geen makkelijke job. Ze geven liever ook geen straffen, maar soms moeten ze wel, ook door de manier waarop de regels zijn geschreven.”