Verstappen excuseert zich voor scheldtirade: "Niet de juiste woorden gebruikt" Tim Engelen

30 juli 2018

12u55 1 Formule 1 Max Verstappen was gisteren furieus toen de Renault-motor in zijn bolide er voor de zoveelste keer mee ophield. De scheldtirade kwam in gecensureerde vorm in miljoenen huiskamers binnen en de Nederlander biedt daar nu zijn excuses voor aan.

"Als ik terugkijk naar gisteren is er nog steeds teleurstelling", zo schrijft Verstappen op Instagram. "Maar ik had nooit de woorden moeten gebruiken die ik nu in het het heetst van de strijd heb gezegd. Er waren veel emoties nadat de race zo goed begon."

"Deze frustraties zijn er met een reden, na opnieuw een onverwachte uitvalbeurt van de motor. Iets wat de laatste jaren te vaak is voorgekomen", gaat de F1-rijder van Red Bull voort. "We kwamen met hoge verwachtingen naar Boedapest en we waren niet competitief. Dat is moeilijk te verwerken. Ik ga nu de zomerstop in met de hoop dat we sterker terugkeren."

Het Formule 1-seizoen gaat op 26 augustus verder met de GP van België. Verstappen zal daar mogelijk een gridstraf moeten incasseren, omdat hij over de limiet van toegestane motoronderdelen gaat als de motor in Hongarije niet meer te redden is.

Looking back on yesterday the disappointment is still there. However, I should not have used the words I did in the heat of the moment. Emotions were running high after a good start to the race. These frustrations came for a reason, after another unexpected engine failure which have been happening too often over the past few years. We came to Budapest with high expectations and not being able to be competitive made it hard to swallow for us. I will go into the summer break hoping we will be back stronger after it.