Verstappen en Ricciardo zijn niet de eersten: ook deze teamgenoten reden elkaar in de prak Axel Brisart

30 april 2018

12u03 3 Formule 1 De teamgenoten Max Verstappen en Daniel Ricciardo zullen na de GP van Azerbeidzjan geen te beste vrienden geweest zijn. De twee knalden in de veertigste ronde tegen elkaar aan. Gevolg: race over voor beide Red Bull-rijders. Twee ploegmaats die zichzelf de vernieling inrijden, het is zeker niet de eerste keer dat dit gebeurt.

Force India: Sergio Perez - Esteban Ocon

De GP van Azerbeidzjan lijkt een traditie op te bouwen. Ook vorig jaar kwamen twee ploegmaats onzacht in aanraking met elkaar. De Force India's van Perez en Ocon botsten na twintig ronden tegen elkaar met veel schade tot gevolg, maar beide rijders konden wel nog verder. Ocon eindigde uiteindelijk als zesde. Sergio Perez knalde even later tegen een muur en moest zijn wedstrijd staken.

Mercedes: Lewis Hamilton - Nico Rosberg

Het was geen geheim dat Lewis Hamilton en Nico Rosberg geen maatjes waren bij Mercedes. Na tal van kleine incidentjes - onder meer in de GP van België - kwam het tot een zware crash in Spanje in 2016. De Brit wilde zijn Duitse ploegmaat inhalen, maar die liet dit niet toe, met een crash tot gevolg. Einde wedstrijd voor beide Mercedes-piloten.

McLaren: Lewis Hamilton - Jenson Button

Hamilton en Button rivalen noemen tijdens hun tijd bij McLaren zou een stap te ver zijn, maar veel scheelde het toch niet. De Britten waren ploegmaats van 2010 tot en met 2012. Twee kampioenen - Hamilton (2008) en Button (2009) - in één team, dat kan wel eens fout aflopen. In een doorweekte GP van Canada van 2011 reden ze op het scherpst van de snee. Wanneer Hamilton Button wilde passeren, deed die laatste de deur dicht. Hamilton kwam tegen een muur terecht en moest noodgedwongen opgeven. Button breidde hieraan een ongelooflijke inhaalrace en won uiteindelijk voor Vettel en Webber.

Red Bull: Mark Webber - Sebastian Vettel

Mark Webber en Sebastian Vettel, het leek een gouden duo voor Red Bull. In 2009 wonnen ze samen zes GP's en eindigden ze vier keer op plaatsen één en twee. Maar het jaar daarop sloeg de verstandhouding helemaal om. Na een overwinning in Spanje en Monaco kon Webber zijn derde Grote Prijs op rij pakken, maar in de GP van Turkije liep het - na een botsing met ploegmaat Vettel - mis. Einde wedstrijd voor Vettel, Webber werd pas derde met grote achterstand op winnaar Hamilton. De twee konden het sindsdien maar matig met elkaar vinden.

McLaren: Ayrton Senna - Alain Prost

Wie rivaliserende ploegmaats zegt, denkt meteen aan Ayrton Senna en Alain Prost. De Braziliaan en de Fransman waren geen te dikke vrienden bij McLaren. Toptalent Senna maakte in 1988 de overstap van Lotus naar McLaren, waar Prost de zogenaamde nummer één was. In 1989 botsten de twee - letterlijk en figuurlijk - met elkaar. In de GP van Japan wilde Senna Prost langs rechts inhalen, maar de twee McLaren-piloten raakten elkaar. Prost kon niet verder, Senna werd gediskwalificeerd omdat hij die bewuste chicane niet had omzeild. Op het einde van dat seizoen zou Prost wereldkampioen worden en naar Ferrari trekken. Senna bleef bij McLaren, waar hij nog twee keer wereldkampioen zou worden. In 1994 zou de 34-jarige Braziliaan verongelukken tijdens de GP van San Marino.