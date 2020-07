Verstappen en Leclerc knielen niét als steun voor ‘Black Lives Matter’ en dat begrijpt niet iedereen ODBS

05 juli 2020

22u07 0 Formule 1 Geen eensgezindheid binnen het coureurswereldje in de formule 1 rond de ‘Black Lives Matter’-beweging. Veertien van de twintig rijders in Spielberg gingen door de knieën, zes deden dat niet. Onder die zes bevonden zich Charles Leclerc en Max Verstappen.

Een iconisch beeld bij de herstart van de F1 in Oostenrijk na de drie maanden durende coronabreak. Lewis Hamilton, die de voorbije weken van zijn platform als wereldster gebruik maakte om racisme en sociale ongelijkheid zwaar te veroordelen, hurkte neer op de frontlinie met ‘Black Lives Matter’-shirt. De rest van de rijders met het opschrift ‘End Racism’ op hun t-shirt.

Voor de race hadden Leclerc en Verstappen al uitgelegd waarom ze niet zouden knielen naast hun collega’s. “Alle twintig zijn we samen met onze teams gekant tegen racisme en vooroordelen”, aldus de Fransman. “Net zoals we gelijkheid en diversiteit omarmen, waardoor we ons scharen achter de inzet van de F1 en de FIA (internationale automobielbond, nvdr). Ik vind dat het gedrag in ons dagelijks leven van belang is, niet het tonen van formele gebaren die in sommige landen controversieel kunnen zijn. Dat ik niet kniel, betekent dus niet dat ik me minder inzet dan anderen in de strijd tegen racisme.”

Een zelfde geluid bij Verstappen. “Ik vind dat iedereen het recht heeft om zich te uiten op een moment en op een manier die bij hem past. Ik zal vandaag niet knielen, maar ik respecteer en steun de keuzes die iedere piloot maakt.” Naast Verstappen en Leclerc, kozen ook Daniil Kvyat, Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi en Kimi Raikkonen ervoor niet te knielen.

De actie van Verstappen polariseert in Nederland. “Dat niet iedereen knielt, begrijp ik niet”, zei bijvoorbeeld Ronald Koeman, bondscoach van Oranje, bij Studio Sport. “Het verbaast me dat een aantal coureurs het niet deden. Je bespreekt dat vooraf toch met elkaar? In Engeland zie je alle spelers voorafgaand aan wedstrijden knielen”, verwees Koeman naar de Premier League, waarin de spelers kort voor de aftrap even geknield op het veld zitten.

De bondscoach benadrukte dat hij niet specifiek over Verstappen praatte. “Als er bij een voetbalteam drie of vier spelers blijven staan, is dat ook raar”, zo legde Koeman uit dat hij het altijd een sterker signaal zou hebben gevonden als (in dit geval) de hele line-up van de Formule 1 had geknield.

Toch een beetje vreemd, nadat de F1 twee weken geleden nog het initiatief ‘We Race as One’ lanceerde. Ook Bernie Ecclestone liet enkele dagen na de start van die campagne van zich horen. “Zwarten zijn vaak racistischer dan blanken”, sprak de 89-jarige bij CNN. De F1 distantieerde zich snel van het statement van zijn gewezen baas.

