Verstappen crasht ook in Bakoe alweer, Vandoorne erg slap voorlopig met voorlaatste tijd: "Maar het gaat beter dan de chrono's laten zien" Redactie

27 april 2018

17u49

Bron: Belga 1 Formule 1 De Australiër Daniel Ricciardo heeft de beste tijd neergezet tijdens de tweede vrije oefensessie van de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Stoffel Vandoorne moest zich opnieuw tevreden stellen met een negentiende en voorlaatste plaats. Max Verstappen klokte af op de derde tijd, nadat hij vanmorgen tijdens de eerste sessie nog crashte.

Ricciardo, de winnaar van de Grote Prijs van China twee weken geleden, zette zijn beste ronde neer in 1:42.795. De coureur van Red Bull-Renault was daarmee sneller dan de Fin van Ferrari Kimi Räikkönen (1:42.864) en zijn Nederlandse ploegmakker Max Verstappen (1:42.911). Daarna kwamen de twee Mercedessen van de Fin Valtteri Bottas (1:43.570) en de Brit Lewis Hamilton (1:43.603). De Spanjaard Fernando Alonso, ploegmaat van Vandoorne bij McLaren-Renault, zette de zesde tijd neer (1:43.700). De leider in het wereldkampioenschap, de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), werd elfde (1:44.127). Net zoals in de eerste oefensessie eerder vandaag, eindigde Stoffel Vandoorne in zijn McLaren-Renault op de negentiende en voorlaatste stek (1:45.288).

Eerder op de dag ging het voor Max Verstappen, na zijn twee eerdere tumultueus verlopen GP's, weer even mis. 'Mad Max' raakte de omheining. Hij stapte daarop uit zijn Red Bull, die werd weggesleept. De oorzaak van het incident is nog niet helemaal duidelijk. "Max remde niet ontzettend laat of anders dan in zijn voorgaande rondjes'', zei teambaas Christian Horner op verstappen.nl. De linkerkant van de wagen raakte licht beschadigd. Aangezien de auto in de eerste versnelling bleef hangen moest die worden weggesleept.

De derde en laatste vrije oefensessie is op zaterdag geprogrammeerd (14u lokale tijd, 12u Belgische tijd) voor de kwalificaties (17u lokale tijd, 15u Belgische tijd).

Vandoorne: "Doel was om nieuwe onderdelen te testen"

Ondanks de tegenvallende resultaten toonde onze landgenoot zich tevreden. "Het was een positieve dag: we hebben nieuwe onderdelen aan de auto getest, en het hoofddoel was om die te begrijpen en te verkennen", aldus Vandoorne na de eerste dag in Bakoe. "Er is nog veel te leren en te verbeteren, maar ik denk dat de vooruitgang die we vandaag boekten toont dat het de goede kant op gaat."

Zijn negentiende plaatsen waren volgens de West-Vlaming niet representatief. "Het gaat beter dan de chrono's laten zien. We hebben met de ultra-zachte banden niet één goeie ronde gedraaid. Ik botste op verkeer en raakte een muurtje. Ik hoop dat morgen alle puzzelstukjes in mekaar vallen, en we een goed resultaat neerzetten."